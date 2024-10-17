Женщина из Ишима перевела мошенникам более миллиона рублей кредитных денег

Полиция призывает граждан быть бдительными и не следовать указаниям, полученным во время телефонных разговоров с незнакомыми людьми. Если собеседники поднимают тему кредитов, лучше прервать разговор и перезвонить по официальным номерам банков, чтобы проверить информацию на достоверность.