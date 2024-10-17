nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 16:43

Published 17 октября, 16:43

Modified 17 октября, 16:45

Updated 17 октября, 16:45

Женщина из Ишима перевела мошенникам более миллиона рублей кредитных денег

Женщина из Ишима перевела мошенникам более миллиона рублей кредитных денег

17 октября 2024, 16:43
Фото: 1MI
Одна жительница Ишима стала жертвой мошенников, потеряв более миллиона рублей. 45-летняя женщина сообщила в полицию, что аферисты скрыли у нее крупную сумму денег.

Расследование выявило, что женщина получила сообщение от неизвестного в мессенджере, в котором ей сообщили о наличии кредитных обязательств, которые необходимо немедленно погасить.

Женщина взяла кредиты в различных банках и перевела деньги на указанный в сообщении номер. Мошенники отправили ей документы, которые предположительно были подлинными банковскими документами, подтверждающими закрытие кредитов.

Однако после этого она получила смс-уведомления от банков о просроченных платежах по кредитам. Только тогда женщина поняла, что попала в ловушку мошенников.

Выросли в должности. Мошенники начали притворяться бывшим сенатором от Тюмени
Узнать подробнее

В УМВД России по Тюменской области сообщили, что было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», за которую предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не следовать указаниям, полученным во время телефонных разговоров с незнакомыми людьми. Если собеседники поднимают тему кредитов, лучше прервать разговор и перезвонить по официальным номерам банков, чтобы проверить информацию на достоверность.

Тюменский рыбак выловил щуку-великана
Узнать подробнее

Ранее мы писали, что тюменцам угрожает новый вид мошенничества через ОМС.

Читайте также:
Жизнь взаймы. Почему тюменцы начали жить в долг и как с этим бороться?Требовали 900 тысяч рублей: тюменская ФСБ задержала банду вымогателейВ Тюмени задержали курьера, который обманывал пенсионеров
#Иван Солдатов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Мошенничество#Кредиты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика