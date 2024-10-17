Женщина из Ишима перевела мошенникам более миллиона рублей кредитных денег

Posted 17 октября, 16:43
Published 17 октября, 16:43
Modified 17 октября, 16:45
Updated 17 октября, 16:45
Расследование выявило, что женщина получила сообщение от неизвестного в мессенджере, в котором ей сообщили о наличии кредитных обязательств, которые необходимо немедленно погасить.
Женщина взяла кредиты в различных банках и перевела деньги на указанный в сообщении номер. Мошенники отправили ей документы, которые предположительно были подлинными банковскими документами, подтверждающими закрытие кредитов.
Однако после этого она получила смс-уведомления от банков о просроченных платежах по кредитам. Только тогда женщина поняла, что попала в ловушку мошенников.
В УМВД России по Тюменской области сообщили, что было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», за которую предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Полиция призывает граждан быть бдительными и не следовать указаниям, полученным во время телефонных разговоров с незнакомыми людьми. Если собеседники поднимают тему кредитов, лучше прервать разговор и перезвонить по официальным номерам банков, чтобы проверить информацию на достоверность.