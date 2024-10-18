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Posted 18 октября, 04:06

Published 18 октября, 04:06

Modified 18 октября, 04:08

Updated 18 октября, 04:08

Власти могут разрешить тюменцам отстреливать лебедей

«Скоро охотиться на людей будут»: в Тюмени могут разрешить отстреливать лебедей

18 октября 2024, 04:06
Фото: 1MI

Власти могут разрешить тюменцам отстреливать лебедей

Сюжет
Разрешения на охоту
В регионе по инициативе Госохотдепартамента стартовало анонимное голосование, касающееся расширения перечня охотничьих ресурсов.
«В Тюменской области есть положительный опыт расширения перечня охотничьих ресурсов. Так, с 2022 года к охотничьим ресурсам региона отнесена серая ворона, на добычу которой за истекший период выдано 16 тысяч разрешений. Госохотдепартамент предлагает вам высказать свое мнение о расширении перечня охотничьих ресурсов Тюменской области и определить, необходимо ли включить лебедя-кликуна в этот перечень», — указано в форме для голосования, опубликованной на портале Госуслуги.

Экоактивисты движения «Зеленый хоровод» данную инициативу чиновников уже раскритиковали, подчеркнув, что лебедь-кликун занесен в Красную книгу России и Красную книгу МСОП.

«Чиновники Госохотдепартамента Тюменской области похоже совсем попутали — предлагают включить лебедей в охотничьи ресурсы. Серую ворону разрешили отстреливать, а теперь лебедей (столько мяса пропадает)?» — отметили экоактивисты.
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Не поддержали идею чиновников и тюменцы.

«Что в голове у них? Сразу песня Винни-Пуха вспоминается. Сейчас разрешат, а потом будут штрафовать недолюдей-охотников за убийство животных и птиц занесённых в Красную книгу и просить многомиллионные субсидии у государства на восстановление численности пернатых. Скоро разрешат охотиться на людей», — посетовали горожане.

Ранее «Наш Город» писал, что несколько дней назад в Тюменской области поймали браконьеров с тушами косуль и лося. Мертвых животных охотники перевозили в машине — разрешения на отстрел у охотников не было.

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