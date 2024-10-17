Власти не спешат помогать жителям тюменских сел, отрезанных от цивилизации

Posted 17 октября, 13:54
Published 17 октября, 13:54
Modified 18 октября, 10:30
Updated 18 октября, 10:30
Напомним, 8 октября этого года на 57 километре перекрестка ФАД Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск был демонтирован светофор и установлено барьерное ограждение. В этот день были окончены работы по капитальному ремонту автодороги Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск км 39+000 — км 77+000 в Тюменской области.
Согласно проектной документации, размещенной на официальном портале государственных закупок, ни светофор, ни левый поворот по направлению из Тюмени в село Беркут, не предусмотрены. Не предусмотрен также остановочный комплекс на данном участке. Таким, образом жители тюменских сел остались без транспортного сообщения.
Люди эмоционально рассказали нам о существующих проблемах. Одна из местных жительниц говорит, что у людей много вариантов решения данной ситуации. Но их мнение никого не интересует. Жителей просто отрезали от остального мира металлическим ограждением.
Сельчане просят вернуть светофор, сделать остановочные комплексы с разворотными площадками и вернуть рейс № 511, следующий по направлению Тюмень — Беркут — Ялуторовск.
Кроме того, люди готовят обращение к губернатору Тюменской области для прямого эфира, который состоится 22 октября.
«Наш город» направил соответствующий запрос в Управление автомобильных дорог Тюменской области.
По информации Управления автомобильных дорог по региону, сейчас в рамках реконструкции федеральной автомобильной дороги 1Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск (далее — ФАД) ФКУ «Уралуправтодор» завершает ремонт участка км 39+000 — км 77+000.
— В результате увеличится пропускная способность участка за счет разделения встречных потоков, снизится возможность возникновения аварий, в целом вырастет комфорт и безопасность передвижения, — отмечается в сообщении.
Как сообщили «Нашему городу» в ведомстве, среди пассажиров маршрута № 511 и населения села Беркут, деревни Черемушки проведен опрос о вариантах организации транспортного обслуживания. По результатам опроса заезд транспортных средств в село Беркут через разворотные петли признан пассажирами нецелесообразным в связи с увеличением времени в пути и стоимости проезда.
— Наиболее оптимальным способом организации транспортного сообщения «город Тюмень — село Беркут» остается организация пересадки в городе Ялуторовск, в том числе на муниципальные маршруты. Количество рейсов при этом будет сохранено, схема движения транспортных средств по маршруту N№ 511 в прямом направлении (из города Ялуторовск) не изменится, — указано в ответе.
Однако, как утверждают сельчане, никакого опроса среди жителей не проводили.
— Администрацию сельского поселения даже никто и не просил провести опрос жителей. Видимо, вопрос закрыли без нашего участия, — подчеркнула Елена.
Как мы писали ранее, в селах, находящихся в Ялуторовском районе, проживают пенсионеры, семьи участников СВО, инвалиды. Старики уверены: в ближайшее время молодежь постарается уехать из деревень в места с доступной транспортной средой. Тогда о каком развитии сельских территорий может идти речь?
«Наш город» продолжает следить за этой темой.
Ранее «Наш город» писал о том, что власти Тюменской области потратят миллионы рублей на капитальный ремонт домов. Фонд капитального ремонты региона опубликовал десятки тендеров на выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации для капремонта. Стоимость лотов варьируется от 123 тысяч рублей до двух десятков миллионов рублей.