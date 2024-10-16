Браконьеров с тушами косуль поймали в Тюменской области

Posted 16 октября, 03:44
Published 16 октября, 03:44
Modified 16 октября, 03:46
Updated 16 октября, 03:46
«Подтвердить законность добычи на месте досмотра машины охотники не смогли. В настоящее время правоохранительными органами проводится доследственная проверка», — сообщили в Госохотдепартаменте Тюменской области.
По данным ведомства, только за последнюю неделю сентября в Тюменской области было выявлено два факта совершения преступлений, предусмотренных статьей 258 УК РФ «Незаконная охота», и 16 административных правонарушений ст. 8.37 КоАП РФ.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюменской области в начале октября обнаружил в глухом лесу в Ярковском районе двух разгуливающих верблюдов. Как туда попали животные — неизвестно.