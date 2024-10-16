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Posted 16 октября, 03:44

Published 16 октября, 03:44

Modified 16 октября, 03:46

Updated 16 октября, 03:46

Браконьеров с тушами косуль поймали в Тюменской области

Браконьеров с тушами косуль поймали в Тюменской области

16 октября 2024, 03:44
Фото: 1MI
Группу охотников госохотинспекторы задержали в Ишимском районе. В машине у охотников при досмотре обнаружили туши двух косуль и одного лося, а также огнестрельное оружие.
«Подтвердить законность добычи на месте досмотра машины охотники не смогли. В настоящее время правоохранительными органами проводится доследственная проверка», — сообщили в Госохотдепартаменте Тюменской области.
Видео: Госохотдепартамент Тюменской области.

По данным ведомства, только за последнюю неделю сентября в Тюменской области было выявлено два факта совершения преступлений, предусмотренных статьей 258 УК РФ «Незаконная охота», и 16 административных правонарушений ст. 8.37 КоАП РФ.

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