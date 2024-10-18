В Тюмени резко выросла стоимость бензина

По данным сервиса fuelprices.ru, цена АИ-92 выросла на 1 рубль 8 копеек — до 52 рублей 72 копеек за литр, АИ-95 подорожал на 1 рубль 29 копеек — до 58 рублей 10 копеек, АИ-98 — на 5 рублей 43 копейки, до 79 рублей 13 копеек, дизельное топливо выросло в цене на 1 рубль 15 копеек — до 67 рублей 2 копеек за литр.