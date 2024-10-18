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Posted 18 октября, 03:33

Published 18 октября, 03:33

Modified 18 октября, 03:35

Updated 18 октября, 03:35

В Тюмени резко выросла стоимость бензина

В Тюмени резко выросла стоимость бензина

18 октября 2024, 03:33
Фото: 1MI
За последние три месяца рост стоимости топлива составил от 1 рубля 8 копеек до 5 рублей 43 копеек.

По данным сервиса fuelprices.ru, цена АИ-92 выросла на 1 рубль 8 копеек — до 52 рублей 72 копеек за литр, АИ-95 подорожал на 1 рубль 29 копеек — до 58 рублей 10 копеек, АИ-98 — на 5 рублей 43 копейки, до 79 рублей 13 копеек, дизельное топливо выросло в цене на 1 рубль 15 копеек — до 67 рублей 2 копеек за литр.

За последнюю неделю стоимость АИ-92 и АИ-95 повысилась на две копейки, АИ-98 подорожал на 38 копеек, дизтопливо — на три копейки.

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Ранее «Наш Город» писал, что по данным отчета правительства о социально-экономическом положении Тюменской области, в регионе средняя номинальная начисленная заработная плата с начала этого года выросла почти на 17% и составила 79,3 тысячи рублей.

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