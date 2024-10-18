В Тюмени сегодня синоптики обещают +7

Posted 18 октября, 01:05
Published 18 октября, 01:05
Modified 18 октября, 01:05
Updated 18 октября, 01:05
В Тюмени 18 октября синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Утром температура воздуха составит -1…+4, к полудню потеплеет до +7, ночью термометры покажут -2…0. Скорость ветра составит 1,3 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:18, закат в 17:27, продолжительность дня 10 часов 9 минут.
В Тобольске 18 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Утром термометры покажут составит -2…+3, днем воздух прогреется +4…+6, в вечерние часы температура воздуха составит -1…0. Скорость ветра составит 1,8 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:09, закат в 17:14, продолжительность дня 10 часов 5 минут.
В Ишиме 18 октября ожидается переменная облачность. Утром и днем до -5….+6, в вечерние и ночные часы ожидается до -5…-3. Ветер будет дуть со скоростью 2,2 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:00, закат в 17:14, продолжительность дня 10 часов 14 минут.