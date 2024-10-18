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Posted 18 октября, 01:05

Published 18 октября, 01:05

Modified 18 октября, 01:05

Updated 18 октября, 01:05

В Тюмени сегодня синоптики обещают +7

В Тюмени сегодня синоптики обещают +7

18 октября 2024, 01:05
Фото: 1MI
Переменную облачность, ветер 3-8 м/с и до +3…+8 обещают метеорологи на юге Тюменской области в пятницу, 18 октября. Ночью прогнозируется понижение температуры воздуха до -2…-7.

В Тюмени 18 октября синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Утром температура воздуха составит -1…+4, к полудню потеплеет до +7, ночью термометры покажут -2…0. Скорость ветра составит 1,3 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:18, закат в 17:27, продолжительность дня 10 часов 9 минут.

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В Тобольске 18 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Утром термометры покажут составит -2…+3, днем воздух прогреется +4…+6, в вечерние часы температура воздуха составит -1…0. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:09, закат в 17:14, продолжительность дня 10 часов 5 минут.

В Ишиме 18 октября ожидается переменная облачность. Утром и днем до -5….+6, в вечерние и ночные часы ожидается до -5…-3. Ветер будет дуть со скоростью 2,2 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:00, закат в 17:14, продолжительность дня 10 часов 14 минут.

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