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Posted 4 октября, 02:53

Published 4 октября, 02:53

Modified 4 октября, 02:56

Updated 4 октября, 02:56

В Тюменской области назначили нового прокурора

В Тюменской области назначили нового прокурора

4 октября 2024, 02:53
Фото: Прокуратура Тюменской области
Главным прокурором Тюменской области стал Александр Попов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Попов на этом посту сменил Владислава Московских, которого отправили в Курганскую область. Срок полномочий нового руководителя — пять лет.

До назначения Александр Попов являлся заместителем прокурора Республики Башкортостан, а также долгое время трудился в Брянской области.

Попову 47 лет, он отмечен различными ведомственными наградами.

Ранее «Наш город» писал, что Путин назначил Жогу своим представителем в УрФО. На этом посту он сменил Владимира Якушева.

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