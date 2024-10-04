В Тюменской области назначили нового прокурора

Posted 4 октября, 02:53
Published 4 октября, 02:53
Modified 4 октября, 02:56
Updated 4 октября, 02:56
Попов на этом посту сменил Владислава Московских, которого отправили в Курганскую область. Срок полномочий нового руководителя — пять лет.
До назначения Александр Попов являлся заместителем прокурора Республики Башкортостан, а также долгое время трудился в Брянской области.
Попову 47 лет, он отмечен различными ведомственными наградами.
Ранее «Наш город» писал, что Путин назначил Жогу своим представителем в УрФО. На этом посту он сменил Владимира Якушева.