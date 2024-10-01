Более 100 тысяч рублей заплатит семья из Тюменской области за нападение собаки

В Тюменской области хозяин собаки выплатит 120 тысяч рублей пострадавшей женщине

Сюжет Суд

Инцидент произошел в июле этого года в ялуторовском селе Старый Кавдык. Там на 56-женщину напала овчарка, которую выгуливала на поводке без намордника семейная пара. Собака вырвалась из ошейника и набросилась на женщину, укусив за щеку и спину.