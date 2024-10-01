nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 08:14

Published 1 октября, 08:14

Modified 1 октября, 08:19

Updated 1 октября, 08:19

В Тюменской области хозяин собаки выплатит 120 тысяч рублей пострадавшей женщине

Более 100 тысяч рублей заплатит семья из Тюменской области за нападение собаки

1 октября 2024, 08:14
Фото: 1MI

В Тюменской области хозяин собаки выплатит 120 тысяч рублей пострадавшей женщине

Сюжет
Суд
Инцидент произошел в июле этого года в ялуторовском селе Старый Кавдык. Там на 56-женщину напала овчарка, которую выгуливала на поводке без намордника семейная пара. Собака вырвалась из ошейника и набросилась на женщину, укусив за щеку и спину.

В итоге селянка получила укусы щеки и спины.

По итогам проверки межрайонная прокуратура предъявила в суд исковое заявление о взыскании с владельцев собаки компенсации морального вреда. Ялуторовский суд обязал владельцев овчарки выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 120 тысяч рублей.

Музей ретро-автомобилей и спортцентр с бассейном появятся в Тюмени
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе улицы Чекистов построят приют на 1000 животных. Проектная документация уже подготовлена и направлена на госэкспертизу.

Читайте также:
Нарушителям предоставят скидки: в Тюмени изменят суммы штрафов за платные парковкиНа пожаре в частном доме в Тюмени погиб человекЧислился в списках пропавших без вести полгода: 37-летний тоболяк погиб в зоне СВО
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Суд#Животные#Прокуратура#Собаки#Новости тюмени
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика