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Posted 19 сентября, 05:01

Published 19 сентября, 05:01

Modified 19 сентября, 05:03

Updated 19 сентября, 05:03

В Тюмени на стройке погиб 21-летний рабочий

Поработал меньше суток: в Тюмени на стройке погиб 21-летний рабочий

19 сентября 2024, 05:01
Фото: 1MI

В Тюмени на стройке погиб 21-летний рабочий

Сюжет
Строительство
Трагедия произошла 1 декабря 2023 года во время выполнения работ по прокладке трубопроводов в строящемся многоквартирном доме.

Мужчина упал с высоты 13-го этажа в вентиляционную шахту, которая не была огорожена, лишь закрыта сверху пенопластом, покрывшимся слоем строительной пыли.

Прокуратура обязала застройщика выплатить 2,2 миллиона рублей родным погибшего рабочего. Кроме того, в результате прокурорского вмешательства и признания в судебном порядке несчастного случая страховым, мать погибшего имеет право на получение единовременной страховой выплаты в размере 2 миллионов рублей. Ранее региональное отделение Социального фонда России отказало родным погибшего в назначении данной страховой выплаты, так как трудовой договор работник подписать не успел.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в минувшие выходные из окна высотки на Лесобазе выпал молодой человек. Тюменец скончался от полученных травм на место происшествия до приезда бригады скорой помощи.

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