Поработал меньше суток: в Тюмени на стройке погиб 21-летний рабочий

Posted 19 сентября, 05:01
Published 19 сентября, 05:01
Modified 19 сентября, 05:03
Updated 19 сентября, 05:03
Мужчина упал с высоты 13-го этажа в вентиляционную шахту, которая не была огорожена, лишь закрыта сверху пенопластом, покрывшимся слоем строительной пыли.
Прокуратура обязала застройщика выплатить 2,2 миллиона рублей родным погибшего рабочего. Кроме того, в результате прокурорского вмешательства и признания в судебном порядке несчастного случая страховым, мать погибшего имеет право на получение единовременной страховой выплаты в размере 2 миллионов рублей. Ранее региональное отделение Социального фонда России отказало родным погибшего в назначении данной страховой выплаты, так как трудовой договор работник подписать не успел.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в минувшие выходные из окна высотки на Лесобазе выпал молодой человек. Тюменец скончался от полученных травм на место происшествия до приезда бригады скорой помощи.