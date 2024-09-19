Поработал меньше суток: в Тюмени на стройке погиб 21-летний рабочий

Прокуратура обязала застройщика выплатить 2,2 миллиона рублей родным погибшего рабочего. Кроме того, в результате прокурорского вмешательства и признания в судебном порядке несчастного случая страховым, мать погибшего имеет право на получение единовременной страховой выплаты в размере 2 миллионов рублей. Ранее региональное отделение Социального фонда России отказало родным погибшего в назначении данной страховой выплаты, так как трудовой договор работник подписать не успел.