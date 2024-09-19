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Posted 19 сентября, 04:41

Published 19 сентября, 04:41

Modified 19 сентября, 06:40

Updated 19 сентября, 06:40

В Тюмени началось строительство дорожной развязки на улице Джанбровского

Строительство дорожной развязки за 5,7 миллиарда рублей началось в Тюмени

19 сентября 2024, 04:41
Фото: 1MI

В Тюмени началось строительство дорожной развязки на улице Джанбровского

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Строительство
Компания «Мостострой-11» приступила к работам по возведению четырехполосной трассы на примыкании съезда к спортивному комплексу «Тюмень-Арена» к автомобильной федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень.

Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, на данный момент ведутся земляные работы в районе Академического проезда, где будет построен надземный пешеходный переход. В эксплуатацию новую автодорогу планируют сдать до конца 2026 года.

В документации, которая имеется в распоряжении «Нашего Города», указано, что строительство четырехполосной развязки по улице Сергея Джанбровского будет проведено в три этапа. Подрядчик должен будет в срок до ноября 2026 года построить путепровод и два надземных пешеходных перехода через Московский тракт, обустроить тротуары и велодорожки, установить шумозащитные экраны и остановочные комплексы, организовать наружное освещение трассы.

Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекроют в конце сентября
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Финансирование работ также проведут в три этапа — в 2024 году из бюджета потратят 402 миллиона рублей, в 2025 году — 2,7 миллиарда, в 2026 году — 2,6 миллиарда рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени благоустроят сектор 28 кладбища Червишевское-5, где захоронены погибшие участники специальной военной операции. На работы планируют потратить около 23 миллионов рублей.

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