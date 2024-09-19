Строительство дорожной развязки за 5,7 миллиарда рублей началось в Тюмени

В документации, которая имеется в распоряжении «Нашего Города», указано, что строительство четырехполосной развязки по улице Сергея Джанбровского будет проведено в три этапа. Подрядчик должен будет в срок до ноября 2026 года построить путепровод и два надземных пешеходных перехода через Московский тракт, обустроить тротуары и велодорожки, установить шумозащитные экраны и остановочные комплексы, организовать наружное освещение трассы.