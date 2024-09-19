Наглость и хамство! Почему тюменские водители — такие бескультурные на дорогах?

Posted 19 сентября, 08:46
Published 19 сентября, 08:46
Modified 19 сентября, 08:53
Updated 19 сентября, 08:53
Как отметил специалист по вождению Ахмет Разиев, главная черта некультурных водителей в Тюмени — это наглость. Многие не готовы уступать дорогу не только из вежливости, но и в моменты, когда это диктуют ПДД. Даже пешеходам, вышедшим на переход.
«Мы гуляли с супругой, и она шла чуть впереди по „пешеходнику“. И водитель на дороге просто поддает газу и пролетает в 10–15 сантиметрах от нее. На следующий день была аналогичная ситуация. Потом и я пару раз сам в таких оказывался. Так что за последние полгода наглецов явно стало больше», — говорит тренер.
Проявлениями бескультурья считается и громкая музыка, разносящаяся по всей улице из автомобиля. К тому же, если она содержит обилие нецензурной лексики и воспевает что-то непристойное. Но для многих тюменских водителей навалить музыки — святое дело.
Но наиболее опасным вариантом проявления невежественности Ахмет Разиев считает опасные маневры на дороге. Чаще всего водители совершают их для того, чтобы похвастаться своим мастерством, но на деле они подвергают опасности десятки машин, движущихся по той же дороге.
«Шашечников у нас развелось много, да притом неумелых. Габариты автомобиля эти водители не чувствуют совершенно. И если бы другие автомобилисты не подстраивались бы под их маневры, то массовой аварии вряд ли бы удалось избежать. А навыками контраварийного вождения у нас далеко не все обладают», — указывает профессиональный водитель.
Из-за отсутствия культуры на дороге часто возникают и конфликты. Один водитель случайно подрезал другого, и начинается состязание по самым гадким попыткам подрезать или пригрозить аварией: водители обгоняют друг друга и резко жмут на тормоз, на скорости приближаются к бамперу и пытаются бортануть «соперника».
«Нет взаимоуважения. Нет понимания того, что не на дороге надо ничем мериться и показывать свою напускную „крутость““, — уверен Ахметов.
Примечательно, что психолог Петр Зосимов рост числа некультурных водителей считает закономерным. На фоне нестабильной экономической ситуации, высокой закредитованности населения и кадрового голода многие выпускают пар именно на дороге.
«Острые ощущения — одна из форм борьбы со стрессом. Адреналин на время дает нам „ощущение жизни“. Если же человек склонен подавлять негативные эмоции, то он может сорваться и, например, подрезать пешехода или совершить опасный маневр», — говорит специалист.
Он также говорит о том, что сейчас вождение в целом является одним из способов борьбы со стрессом и негативными эмоциями для жителей региона. Такую практику можно считать достаточно опасной, а потому необходимо учиться искать иные способы борьбы с непростыми условиями жизни.
«Важно понимать, что культура формируется в результате динамики социальных факторов. То есть поведение близких и окружающих и их подход сказываются и на вас. А потому, например, если родитель позволял себе грубости на дорогах, то и сын будет с высокой долей вероятности поступать аналогичным образом», — говорит эксперт.
Но можно ли бороться с ростом числа некультурных водителей? И кто может это сделать?
«Тут всё примитивно. Мы не можем возложить это на сотрудников ДПС, у них другая задача — пусть дальше наказывают за нарушения. Нужно начать каждому с себя самого и не реагировать также бескультурно на невежественное поведение других водителей. Можно организовывать фестивали автомобильной культуры, где можно обучать автомобилистов контраварийному вождению и поднимать вопрос особой значимости культуры на дороге», — предлагает Разиев.
Вместе с тем важно, чтобы нежелательное поведение на дороге наказывалось, а потому тренер по вождению советует не стесняться и жаловаться на водителей, которые создают на дороге опасные ситуации. Он указывает, что не всех водителей можно переучить, а потому в некоторых случаях стоит чаще лишать людей водительских прав.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в результате ДТП на тюменской трассе загорелась иномарка. один из водителей вылетел на встречную полосу.