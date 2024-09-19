Наглость и хамство! Почему тюменские водители — такие бескультурные на дорогах?

Вместе с тем важно, чтобы нежелательное поведение на дороге наказывалось, а потому тренер по вождению советует не стесняться и жаловаться на водителей, которые создают на дороге опасные ситуации. Он указывает, что не всех водителей можно переучить, а потому в некоторых случаях стоит чаще лишать людей водительских прав.