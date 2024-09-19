nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 11:06

Published 19 сентября, 11:06

Modified 19 сентября, 13:29

Updated 19 сентября, 13:29

Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Тюмени

Инженер и водитель. Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Тюмени

19 сентября 2024, 11:06
Фото: Изображение Midjourney

Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Тюмени

Самые высокооплачиваемые профессии сентября в Тюменской области озвучили аналитики сервиса SuperJob. Среди них — инженеры и водители.

Так, тюменские работодатели предлагают хорошую заработную плату специалистам инженерных профессий и водителям категории Е. Сотрудники этих специальностей могут получать от 150 тысяч рублей.

В Тюмени также требуются инженеры проектировщики и водители крана-манипулятора, отмечают аналитики SuperJob.

Монтажнику охранно-пожарной сигнализации в Тюмени готовы платить от 120 до 140 тысяч рублей. Менеджеру по работе с ключевыми клиентами — от 114 тысяч рублей — менеджеру по работе с ключевыми клиентами, руководителю монтажной бригады — от 100 до 150 тысяч рублей.

Недавно были названы самые высокооплачиваемые профессии в сфере транспорта и логистики в Тюмени.

Зарплаты секретарей в Тюмени выросли на 23%
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вакансии курьеров вошли в список самых высокооплачиваемых в отрасли складской логистики. В среднем ежемесячно работодатели готовы платить курьерам в областной столице более 150 тысяч рублей.

Читайте также:
В Тюмени пройдет авиа-спортивное шоу, где покажут самые большие вертолеты в миреОт коронок до пустышек: что сдают в ломбарды тюменцыТюменцы выстроились в гигантские очереди у Свято-Троицкого монастыря
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь
Популярное