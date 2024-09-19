Инженер и водитель. Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Тюмени

Монтажнику охранно-пожарной сигнализации в Тюмени готовы платить от 120 до 140 тысяч рублей. Менеджеру по работе с ключевыми клиентами — от 114 тысяч рублей — менеджеру по работе с ключевыми клиентами, руководителю монтажной бригады — от 100 до 150 тысяч рублей.