Инженер и водитель. Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Тюмени

Posted 19 сентября, 11:06
Published 19 сентября, 11:06
Modified 19 сентября, 13:29
Updated 19 сентября, 13:29
Так, тюменские работодатели предлагают хорошую заработную плату специалистам инженерных профессий и водителям категории Е. Сотрудники этих специальностей могут получать от 150 тысяч рублей.
В Тюмени также требуются инженеры проектировщики и водители крана-манипулятора, отмечают аналитики SuperJob.
Монтажнику охранно-пожарной сигнализации в Тюмени готовы платить от 120 до 140 тысяч рублей. Менеджеру по работе с ключевыми клиентами — от 114 тысяч рублей — менеджеру по работе с ключевыми клиентами, руководителю монтажной бригады — от 100 до 150 тысяч рублей.
Недавно были названы самые высокооплачиваемые профессии в сфере транспорта и логистики в Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вакансии курьеров вошли в список самых высокооплачиваемых в отрасли складской логистики. В среднем ежемесячно работодатели готовы платить курьерам в областной столице более 150 тысяч рублей.