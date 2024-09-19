Введут карантин? В Тюмени растет заболеваемость особо заразными вирусами

Также важно, чтобы своевременно принимались решения о закрытии мест скопления людей на карантин, это поможет предотвратить распространение вирусов. Так, в школах и детских садах карантин вводится в случае, если заболели 20% детей. Однако карантин по ОРВИ может длится и 7 дней, однако в случае вспышки коронавирусной инфекции учреждение могут закрыть на 14 дней.