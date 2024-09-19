Введут карантин? В Тюмени растет заболеваемость особо заразными вирусами

Posted 19 сентября, 05:31
Published 19 сентября, 05:31
Modified 19 сентября, 05:33
Updated 19 сентября, 05:33
По всей стране заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю увеличилась на 49,7%, а COVID-19 — на 29,8%. Причем только в Тюменской области за неделю заболеваемость коронавирусом возросла на 45%. За последние две недели в регионе было госпитализировано около 60 человек.
Специалисты отмечают, что на рост заболеваемости влияет сезонность. Как отметила врач-инфекционист ОКБ №2 Ирины Зайцевой, рост заболеваемости можно связать с повышением циркуляции вирусов, а также сезонным понижением иммунитета на фоне гиповитаминоза, переменчивостью погоды и переохлаждением.
Однако есть и другие немаловажные факторы. Так, на стремительном росте числа заболевших сказывается и особая «заразность» современных штаммов вирусов, об этом говорит врач-инфекционист Геннадий Уманский.
«Сейчас наиболее распространены штаммы „омикрона“. Их активность началась еще в августе, но до пика пока еще далеко. Да, эти варианты отличаются особой заразностью и способностью обходить системы иммунного ответа организма», — рассказал специалист.
О новых штаммах говорят и в Роспотребнадзоре. Отмечается, что в последние две-три недели в РФ в 2,5 раза вырос удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1. При составлении их характеристики также указывается повышенная заразность, а также вероятность возникновения осложнений.
Причем с повышением заразности вирусов растет и спектр возможных осложнений. Сейчас все чаще встречаются случаи развития нетипичных осложнений и более тяжелого течения болезни. Как отмечает врач-терапевт частной клиники Ирина Когалымова, характер осложнений — вопрос индивидуальный, но многое также зависит от общего состояния здоровья и наличия хронических заболеваний.
«Сейчас намного чаще встречаются нетипичные случаи осложнений. Никуда не ушли пневмония и бронхит, все еще частотны случаи поражения органов дыхания. В некоторых случаях вирус может „отдавать“ в сердечно-сосудистую систему или может вызывать поражения центральной нервной системы», — рассказала врач.
Специалист также указывает, что сейчас при COVID-19 могут возникать нарушения в работе сердца, в частности, поражение миокарда. Эти проблемы связывают с хронической гипоксией, повышенной свертываемостью крови, воспалительными процессами или дисфункцией клеток кровеносных сосудов.
Не исключены и бактериальные осложнения после заражения вирусной инфекцией. Бактерии могут присоединиться к текущему течению ОРВИ и существенно усугубить состояние здоровья заболевшего, спровоцировав развитие пневмонии, бронхита, тонзиллита и ряда других бактериальных заболеваний.
Врачи рекомендуют оперативно обращаться к специалистам при возникновении тяжести в груди, отдышки, нарушениях в работе сердца и других симптомов, которые могут сигнализировать о развитии и возникновении осложнения.
Чтобы минимизировать шанс подхватить один из опасных вирусов, следует минимизировать пребывание в общественных местах. Также важны прогулки на свежем воздухе, соблюдать режим дня, следить за потреблением необходимого количества витаминов и микроэлементов, соблюдать правила гигиены и регулярно проветривать помещения.
Также важно, чтобы своевременно принимались решения о закрытии мест скопления людей на карантин, это поможет предотвратить распространение вирусов. Так, в школах и детских садах карантин вводится в случае, если заболели 20% детей. Однако карантин по ОРВИ может длится и 7 дней, однако в случае вспышки коронавирусной инфекции учреждение могут закрыть на 14 дней.
В Тюмени из-за вспышек вирусов на карантин закрывали и целые отделы крупных компаний, однако такое решение принимается руководителем. К тому же многие компании в период активного роста заболеваемости начинают практиковать удаленный формат работы.
Ранее «Наш город» сообщал о том что в Тюменской области детсады закрывают на карантин из-за энтеровирусной инфекции.