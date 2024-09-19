Тюменскому программисту грозит 8 лет тюрьмы за госизмену

В РУФСБ России по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что сотрудники ведомства выявили связь местного программиста с иностранной организацией. В ходе расследования выяснилось, что IT-специалист сам предложил свои услуги иностранцам и выполнял поставленные недружественным государством задачи.