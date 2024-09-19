Тюменскому программисту грозит 8 лет тюрьмы за госизмену

Posted 19 сентября, 04:58
Published 19 сентября, 04:58
Modified 19 сентября, 05:00
Updated 19 сентября, 05:00
В РУФСБ России по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что сотрудники ведомства выявили связь местного программиста с иностранной организацией. В ходе расследования выяснилось, что IT-специалист сам предложил свои услуги иностранцам и выполнял поставленные недружественным государством задачи.
«В отношении указанного гражданина возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 275.1 УК России — сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», — сообщили в ведомстве.
Тюменскому программисту грозит до 8 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей. Сейчас сотрудники силовых ведомств проводят соответствующие проверки, чтобы установить причастность мужчины к другим возможным эпизодам.
Как пояснил юрист Павел Шадрин, сейчас россиянам запрещено совершать сделки с компаниями и ИП из недружественных государств.
«Сейчас любой перевод или получение средств из недружественного государства контролируется. Так как действует соответствующий запрет, даже небольшие суммы могут привести к возбуждению уголовного дела», — пояснил «Нашему городу» Шадрин.
Он также отмечает, что в таких делах чаще всего фигуранты получают наказания, связанные с лишением свободы.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что против жительницы Тюмени возбудили уголовное дело за дискредитацию ВС РФ, публиковала в интернете сведения, дискредитирующие политику действующей власти.