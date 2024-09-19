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Posted 19 сентября, 04:58

Published 19 сентября, 04:58

Modified 19 сентября, 05:00

Updated 19 сентября, 05:00

Тюменскому программисту грозит 8 лет тюрьмы за госизмену

Тюменскому программисту грозит 8 лет тюрьмы за госизмену

19 сентября 2024, 04:58
Фото: 1MI
Сюжет
Арест
На тюменского программиста завели уголовное дело за работу на иностранную организацию. Его действия были восприняты, содействие в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ.

В РУФСБ России по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что сотрудники ведомства выявили связь местного программиста с иностранной организацией. В ходе расследования выяснилось, что IT-специалист сам предложил свои услуги иностранцам и выполнял поставленные недружественным государством задачи.

«В отношении указанного гражданина возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 275.1 УК России — сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», — сообщили в ведомстве.

Тюменскому программисту грозит до 8 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей. Сейчас сотрудники силовых ведомств проводят соответствующие проверки, чтобы установить причастность мужчины к другим возможным эпизодам.

Как пояснил юрист Павел Шадрин, сейчас россиянам запрещено совершать сделки с компаниями и ИП из недружественных государств.

«Сейчас любой перевод или получение средств из недружественного государства контролируется. Так как действует соответствующий запрет, даже небольшие суммы могут привести к возбуждению уголовного дела», — пояснил «Нашему городу» Шадрин.

Он также отмечает, что в таких делах чаще всего фигуранты получают наказания, связанные с лишением свободы.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что против жительницы Тюмени возбудили уголовное дело за дискредитацию ВС РФ, публиковала в интернете сведения, дискредитирующие политику действующей власти.

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