Из окна тюменской высотки выпал подросток. Он погиб

Posted 16 сентября, 06:29
Published 16 сентября, 06:29
Modified 16 сентября, 06:31
Updated 16 сентября, 06:31
На место происшествия были вызваны медики, но, к сожалению, спасти тюменца не удалось — от полученных ранений он скончался до приезда бригады скорой помощи.
Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов поступил в 16:22, медики прибыли на место ЧП спустя 14 минут. Врачи констатировали смерть пациента.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале сентября в Тюмени в один день из окон выпали два человека. Первый случай произошел на Широтной, 193, второй — на Пушкина, 8б. Оба тюменца скончались от полученных травм.