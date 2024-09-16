nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 06:29

Published 16 сентября, 06:29

Modified 16 сентября, 06:31

Updated 16 сентября, 06:31

В Тюмени из окна высотки на Лесобазе выпал подросток

Из окна тюменской высотки выпал подросток. Он погиб

16 сентября 2024, 06:29
Фото: 1MI

В Тюмени из окна высотки на Лесобазе выпал подросток

Трагедия произошла в субботу, 14 сентября, во второй половине дня. Тело молодого человека обнаружили под окнами дома по улице Лесопарковой, 9, местные жители.

На место происшествия были вызваны медики, но, к сожалению, спасти тюменца не удалось — от полученных ранений он скончался до приезда бригады скорой помощи.

Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов поступил в 16:22, медики прибыли на место ЧП спустя 14 минут. Врачи констатировали смерть пациента.

Фото: ЧС Тюмень.
Читайте также:
Готовьте таблетки: на Тюмень надвигается мощный геоштормРаботодатели активизировались в поиске кадров в ТюмениУ жителей Тюмени заберут сотни гаражей ради реновации
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Человек выпал из окна
Подпишитесь
Популярное