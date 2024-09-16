Работодатели активизировались в поиске кадров в Тюмени

Лидером по числу опубликованных вакансий стал Курган — уровень прироста составил 38%, второе место рейтинга занял Красноярск с приростом числа вакансий 36%. На третьем месте расположились Ставрополь и Томск с увеличением спроса работодателей на 32%, на пятом — Омск и Иркутск. Там прирост числа вакансий составил 30%. В целом по России за летние месяцы спрос работодателей на кадры увеличился на 17%.