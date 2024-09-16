Работодатели активизировались в поиске кадров в Тюмени

Posted 16 сентября, 05:36
Published 16 сентября, 05:36
Modified 16 сентября, 05:38
Updated 16 сентября, 05:38
Размер средней предлагаемой заработной платы составил 63,5 тысячи рублей. По данным экспертов, по уровню прироста вакансий Тюмени заняла четвертую строчку среди российских городов.
Лидером по числу опубликованных вакансий стал Курган — уровень прироста составил 38%, второе место рейтинга занял Красноярск с приростом числа вакансий 36%. На третьем месте расположились Ставрополь и Томск с увеличением спроса работодателей на 32%, на пятом — Омск и Иркутск. Там прирост числа вакансий составил 30%. В целом по России за летние месяцы спрос работодателей на кадры увеличился на 17%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние четыре года размер реальной заработной платы вырос на 25% и достиг 80 тысяч рублей.