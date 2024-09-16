nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 05:36

Published 16 сентября, 05:36

Modified 16 сентября, 05:38

Updated 16 сентября, 05:38

Тюмень вошла в топ-5 городов России по приросту вакансий

Работодатели активизировались в поиске кадров в Тюмени

16 сентября 2024, 05:36
Фото: 1MI

Тюмень вошла в топ-5 городов России по приросту вакансий

Сюжет
Зарплата
Тюмень вошла в пятерку городов России по уровню роста предложений о работе. За последние несколько месяцев число размещенных работодателями вакансий увеличилось на 31%. Об этом сообщили аналитики Авито Работы.

Размер средней предлагаемой заработной платы составил 63,5 тысячи рублей. По данным экспертов, по уровню прироста вакансий Тюмени заняла четвертую строчку среди российских городов.

Лидером по числу опубликованных вакансий стал Курган — уровень прироста составил 38%, второе место рейтинга занял Красноярск с приростом числа вакансий 36%. На третьем месте расположились Ставрополь и Томск с увеличением спроса работодателей на 32%, на пятом — Омск и Иркутск. Там прирост числа вакансий составил 30%. В целом по России за летние месяцы спрос работодателей на кадры увеличился на 17%.

Читайте также:
У жителей Тюмени заберут сотни гаражей ради реновацииНеизвестные угрожают устроить теракты в тюменских школах и детских садахПриют на тысячу животных появится в Тюмени
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Вакансии#Средняя зарплата
Подпишитесь
Популярное