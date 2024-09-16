nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 04:02

Published 16 сентября, 04:02

Modified 16 сентября, 04:04

Updated 16 сентября, 04:04

В Тюмени завершили разработку проекта приюта на 1000 животных

Приют на тысячу животных появится в Тюмени

16 сентября 2024, 04:02
Фото: 1MI

В Тюмени завершили разработку проекта приюта на 1000 животных

Сюжет
Госзакупки
Проектная документация по строительству приюта для животных в Тюмени отправлена на госэкспертизу. Заключение, по предварительным данным, будет получено ориентировочно к началу октября 2024 года. Об этом сообщили в администрации Тюмени.

Известно, что на разработку проекта из бюджета потратили порядка 10 миллионов рублей. Контракт был заключен с ООО «Тарс», пишет РБК Тюмень.

Согласно документации, размещённой на портале Госзакупки, приют для животных в Тюмени расположится в районе улицы Чекистов на земельном участке площадью 3,5 гектар. Вместимость приюта составит 1000 животных — 80% собак и 20% кошек.

В комплексе расположатся не только вольеры и выгульные площадки, но и ветеринарный пункт с тремя операционными и стационаром, изоляторы для больных животных, карантинные помещения, административные, склад для хранения сырья, зона хранения и обеззараживания органических отходов. Приют будет обслуживать не только Тюмень, но и Тюменский, Исетский и Нижнетавдинский районы.

Читайте также:
В Тюмени шесть суток ищут маму знаменитого тренера по биатлонуВ Тюмени сегодня похолодает до +1В конце сентября в Тюмени выпадет первый снег
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Животные#Собаки#Новости тюмени#Приют безнадзорных животных#Госзакупки#Бродячие собаки
Подпишитесь
Популярное