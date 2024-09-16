Приют на тысячу животных появится в Тюмени

В комплексе расположатся не только вольеры и выгульные площадки, но и ветеринарный пункт с тремя операционными и стационаром, изоляторы для больных животных, карантинные помещения, административные, склад для хранения сырья, зона хранения и обеззараживания органических отходов. Приют будет обслуживать не только Тюмень, но и Тюменский, Исетский и Нижнетавдинский районы.