Приют на тысячу животных появится в Тюмени

Posted 16 сентября, 04:02
Published 16 сентября, 04:02
Modified 16 сентября, 04:04
Updated 16 сентября, 04:04
Известно, что на разработку проекта из бюджета потратили порядка 10 миллионов рублей. Контракт был заключен с ООО «Тарс», пишет РБК Тюмень.
Согласно документации, размещённой на портале Госзакупки, приют для животных в Тюмени расположится в районе улицы Чекистов на земельном участке площадью 3,5 гектар. Вместимость приюта составит 1000 животных — 80% собак и 20% кошек.
В комплексе расположатся не только вольеры и выгульные площадки, но и ветеринарный пункт с тремя операционными и стационаром, изоляторы для больных животных, карантинные помещения, административные, склад для хранения сырья, зона хранения и обеззараживания органических отходов. Приют будет обслуживать не только Тюмень, но и Тюменский, Исетский и Нижнетавдинский районы.
Ранее «Наш Город писал, что в Тюмени в районе ТРЦ „Галерея Вояж“ началось строительство многофункционального центра. Работы продлятся до 2028 года.