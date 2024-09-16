В Тюмени сегодня похолодает до +1

На юге Тюменской области в понедельник, 16 сентября, синоптики обещают малооблачную погоду. Днем температура воздуха составит +13…+18, в ночные часы столбики термометров опустятся до 0…+5, местами до 0…-5. В темное время суток и утром ожидается туман.