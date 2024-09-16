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Posted 16 сентября, 01:04

Published 16 сентября, 01:04

Modified 16 сентября, 01:04

Updated 16 сентября, 01:04

В Тюмени сегодня похолодает до +1

В Тюмени сегодня похолодает до +1

16 сентября 2024, 01:04
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в понедельник, 16 сентября, синоптики обещают малооблачную погоду. Днем температура воздуха составит +13…+18, в ночные часы столбики термометров опустятся до 0…+5, местами до 0…-5. В темное время суток и утром ожидается туман.

В Тюмени 16 сентября, ожидается солнечная погода. Утром температура воздуха составит +2…+12, днем воздух прогреется до +13…+14, в ночные часы температура воздуха составит +1…+6. Ветер будет дуть со скоростью до 1,9 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 6:10, закат в 18:54, продолжительность дня 12 часов 44 минуты.

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В Тобольске 16 сентября синоптики обещают солнечную погоду. Утром термометры покажут +0…+11, в дневные часы ожидается до +12…+14, в вечернее время суток температура воздуха составит +1…+4. Скорость ветра составит 1,2 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 5:59, закат в 18:44, продолжительность дня 12 часов 45 минут.

В Ишиме 16 сентября синоптики обещают малооблачную погоду. Утром ожидается до +1…+11, в дневные часы +12…+13, ночью столбики термометров опустятся до -2…+3. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 5:55, закат в 18:38, продолжительность дня 12 часов 43 минуты.

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