В Тюмени сегодня похолодает до +1

Posted 16 сентября, 01:04
Published 16 сентября, 01:04
Modified 16 сентября, 01:04
Updated 16 сентября, 01:04
В Тюмени 16 сентября, ожидается солнечная погода. Утром температура воздуха составит +2…+12, днем воздух прогреется до +13…+14, в ночные часы температура воздуха составит +1…+6. Ветер будет дуть со скоростью до 1,9 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 6:10, закат в 18:54, продолжительность дня 12 часов 44 минуты.
В Тобольске 16 сентября синоптики обещают солнечную погоду. Утром термометры покажут +0…+11, в дневные часы ожидается до +12…+14, в вечернее время суток температура воздуха составит +1…+4. Скорость ветра составит 1,2 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 5:59, закат в 18:44, продолжительность дня 12 часов 45 минут.
В Ишиме 16 сентября синоптики обещают малооблачную погоду. Утром ожидается до +1…+11, в дневные часы +12…+13, ночью столбики термометров опустятся до -2…+3. Скорость ветра составит 3,3 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 5:55, закат в 18:38, продолжительность дня 12 часов 43 минуты.