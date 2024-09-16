В Тюмени шесть суток ищут маму знаменитого тренера по биатлону

По предварительным данным, женщина ушла из дома утром, 10 сентября, чтобы собрать в лесу грибов. Перед исчезновением она связалась с родными и сообщила, что вокруг болото, а продолжать движение женщина не может из-за боли в ноге. Это произошло в Малозеркальцевском поселении Тобольского района.