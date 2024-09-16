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Posted 16 сентября, 03:31

Published 16 сентября, 03:31

Modified 16 сентября, 03:33

Updated 16 сентября, 03:33

В Тюмени шесть суток ищут маму знаменитого тренера по биатлону

В Тюмени шесть суток ищут маму знаменитого тренера по биатлону

16 сентября 2024, 03:31
Фото: pinterest.com
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Шесть суток в Тюменской области ищут 82-летнюю Нину Кугаевскую — маму известного тренера по биатлону Максима Кугаевского. Об этом сообщает «ЛизаАлерт».

По предварительным данным, женщина ушла из дома утром, 10 сентября, чтобы собрать в лесу грибов. Перед исчезновением она связалась с родными и сообщила, что вокруг болото, а продолжать движение женщина не может из-за боли в ноге. Это произошло в Малозеркальцевском поселении Тобольского района.

Фото: ЛизаАлерт.
«Максим просил передать огромное спасибо ребятам из МЧС, МВД, волонтерам. Там и вертолет, и коптеры, но пока мама не нашлась. Мало надежды на чудо. Максим, мы с вами», — рассказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Нины Кугаевской, просят обращаться по телефонам экстренных служб.

Ранее «Наш город» писал, что в областной столице прекращены поиски 8-летнего Павла Голубкова. Его искали со 2 сентября.

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