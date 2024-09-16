В Тюмени шесть суток ищут маму знаменитого тренера по биатлону

Posted 16 сентября, 03:31
Published 16 сентября, 03:31
Modified 16 сентября, 03:33
Updated 16 сентября, 03:33
По предварительным данным, женщина ушла из дома утром, 10 сентября, чтобы собрать в лесу грибов. Перед исчезновением она связалась с родными и сообщила, что вокруг болото, а продолжать движение женщина не может из-за боли в ноге. Это произошло в Малозеркальцевском поселении Тобольского района.
«Максим просил передать огромное спасибо ребятам из МЧС, МВД, волонтерам. Там и вертолет, и коптеры, но пока мама не нашлась. Мало надежды на чудо. Максим, мы с вами», — рассказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Нины Кугаевской, просят обращаться по телефонам экстренных служб.
Ранее «Наш город» писал, что в областной столице прекращены поиски 8-летнего Павла Голубкова. Его искали со 2 сентября.