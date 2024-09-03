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В Тюмени прекращены поиски пропавшего в День знаний 8-летнего мальчика

Пропавшего в День знаний тюменского школьника нашли спустя сутки

3 сентября 2024, 05:46
Фото: 1MI

В Тюмени прекращены поиски пропавшего в День знаний 8-летнего мальчика

В областной столице прекращены поиски 8-летнего Павла Голубкова. Его искали со 2 сентября.
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В ориентировках, распространенных волонтерами поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщалось, что ребенок пропал 2 сентября в микрорайоне Комарово. Где находился почти сутки ребенок не сообщается.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области
«Информации о том, где был Павел нет. Но с ним все в порядке, сейчас находится со своей мамой», — рассказали «Нашему Городу» в ПО «ЛизаАлерт».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце августа пропал 14-летний Алексей Половников. Подросток пропал 31 августа, нашли его также спустя сутки — 1 сентября.

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