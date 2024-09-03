Пропавшего в День знаний тюменского школьника нашли спустя сутки

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В ориентировках, распространенных волонтерами поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщалось, что ребенок пропал 2 сентября в микрорайоне Комарово. Где находился почти сутки ребенок не сообщается.
«Информации о том, где был Павел нет. Но с ним все в порядке, сейчас находится со своей мамой», — рассказали «Нашему Городу» в ПО «ЛизаАлерт».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце августа пропал 14-летний Алексей Половников. Подросток пропал 31 августа, нашли его также спустя сутки — 1 сентября.