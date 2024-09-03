На тюменских трассах стали чаще гибнуть мотоциклисты

По предварительным данным, 69-летний водитель отечественной легковушки, поворачивая налево на второстепенную дорогу, не пропустил, юного байкера, ехавшего в прямом направлении. Мальчик получил тяжелые травмы. В настоящее время он находится в больнице. Известно, что мотоцикл подростку купили родители. Родителей юного водителя привлекли к административной ответственности, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.