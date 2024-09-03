На тюменских трассах стали чаще гибнуть мотоциклисты

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
«В последнее время на тюменских дорогах стало больше смертельных аварий с участием мотоциклистов. Последняя произошла 30 августа в Тюмени в районе улицы Ватутина. Главной причиной таких смертельных ДТП является превышение скорости», — пояснил собеседник на условиях анонимности Ура.Ру.
Также в числе причин трагедий — нарушение очередности проезда перекрестков. Зачастую байкерам не уступают дорогу, хотя по правилам должны уступать.
Накануне по вышеуказанной причине в селе Новая Заимка в ДТП попал 16-летний байкер. Столкнулись Lada и мотоцикл, которым управлял подросток без прав.
По предварительным данным, 69-летний водитель отечественной легковушки, поворачивая налево на второстепенную дорогу, не пропустил, юного байкера, ехавшего в прямом направлении. Мальчик получил тяжелые травмы. В настоящее время он находится в больнице. Известно, что мотоцикл подростку купили родители. Родителей юного водителя привлекли к административной ответственности, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 30 августа двое подростков на самокате врезались Mercedes. Дети получили ушибы.