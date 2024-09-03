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В зоне СВО погиб житель Ишимского района

«Такой лучезарный человечек»: в зоне СВО погиб младший сержант из Ишимского района

3 сентября 2024, 04:59
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб житель Ишимского района

Житель Ишимского района Федор Новиков погиб в зоне специальной военной операции. Смертельное ранение младший сержант получил при выполнении боевого задания.

В субботу, 31 августа, в Ишимском районе состоялись похороны бойца. Известно, что Федор Новиков служил командиром отделения мотострелкового взвода, снайперской роты Гвардейского мотострелкового полка танковой дивизии.

Фото: Администрация Ишимского района
«Фёдор проявил себя истинным защитником Отечества, отдал свою жизнь, защищая нашу свободу и безопасность. Светлая память о Фёдоре навсегда останется в сердцах земляков», — сообщили в администрации Ишимского района.

Знакомые Федора вспоминают о нем с теплотой и отмечают, что он был очень отзывчивым человеком.

«Федя, как же так? Ты вот только был такой лучезарный человечек. А теперь тебя больше нет. Близким сил вам терпения. Он герой, мы будем его помнить», — говорит Ольга П.
«Спасибо тебе, Фёдор. Запомню тебя живым. Помню, как в гости иногда забегал, когда был маленьким. И вот так всё трагично. Спи спокойно, наш защитник», — отмечает Наталья Н.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на минувшей неделе семьям погибших в зоне СВО военных вручили Ордена Мужества. Церемония прошла 30 августа в администрации города.

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