«Такой лучезарный человечек»: в зоне СВО погиб младший сержант из Ишимского района

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Published Сегодня, 04:59
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В субботу, 31 августа, в Ишимском районе состоялись похороны бойца. Известно, что Федор Новиков служил командиром отделения мотострелкового взвода, снайперской роты Гвардейского мотострелкового полка танковой дивизии.
«Фёдор проявил себя истинным защитником Отечества, отдал свою жизнь, защищая нашу свободу и безопасность. Светлая память о Фёдоре навсегда останется в сердцах земляков», — сообщили в администрации Ишимского района.
Знакомые Федора вспоминают о нем с теплотой и отмечают, что он был очень отзывчивым человеком.
«Федя, как же так? Ты вот только был такой лучезарный человечек. А теперь тебя больше нет. Близким сил вам терпения. Он герой, мы будем его помнить», — говорит Ольга П.
«Спасибо тебе, Фёдор. Запомню тебя живым. Помню, как в гости иногда забегал, когда был маленьким. И вот так всё трагично. Спи спокойно, наш защитник», — отмечает Наталья Н.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на минувшей неделе семьям погибших в зоне СВО военных вручили Ордена Мужества. Церемония прошла 30 августа в администрации города.