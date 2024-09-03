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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Жителей Тобольска атаковали летучие мыши

Летучие мыши атаковали жителей Тюменской области

3 сентября 2024, 04:03
Фото: Википедия

Жителей Тобольска атаковали летучие мыши

Незваные гости были замечены в районе одного из многоэтажных жилых домов и на территории Тобольского кремля.
«Заметили летучую мышь в туалете Кремля. Зашёл в туалетную комнату по малой нужде, а при виде этого крылатого хомячка, сразу и по большой сходил», — пошутили горожане.
Видео: Типичный Тобольск

Добавим, летучие мыши являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, в том числе бешенства, поэтому руками их трогать нельзя. Но для человека ночные хищники особой опасности не представляют. Исключение — лишь случаи употребления их пищу.

Эксперты отмечают, что в здания рукокрылые чаще всего залетают по ошибке. Чаще всего такое происходит с молодыми хищниками, которые только научились летать.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени дачники сообщают о появлении испанских слизней. Ранее они были замечены в Подмосковье и Ленинградской области. В областную столицу, вероятнее всего, моллюски были завезены с посадочным материалом.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Тобольский кремль#Летучие мыши
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