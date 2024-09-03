Летучие мыши атаковали жителей Тюменской области

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
«Заметили летучую мышь в туалете Кремля. Зашёл в туалетную комнату по малой нужде, а при виде этого крылатого хомячка, сразу и по большой сходил», — пошутили горожане.
Добавим, летучие мыши являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, в том числе бешенства, поэтому руками их трогать нельзя. Но для человека ночные хищники особой опасности не представляют. Исключение — лишь случаи употребления их пищу.
Эксперты отмечают, что в здания рукокрылые чаще всего залетают по ошибке. Чаще всего такое происходит с молодыми хищниками, которые только научились летать.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени дачники сообщают о появлении испанских слизней. Ранее они были замечены в Подмосковье и Ленинградской области. В областную столицу, вероятнее всего, моллюски были завезены с посадочным материалом.