За неделю мошенники обманули 68 тюменцев

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
Так, самым крупным уловом злоумышленников стало более шести миллионов рублей. Неизвестные позвонили пострадавшей в мессенджере, представившись сотрудниками оператора связи. Под предлогом продления договора, мошенники похитили крупную сумму.
Всего же, преступникам удалось обмануть тюменцев на 37 миллионов рублей.
Сейчас поавоощранители возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени перед судом предстанет мошенник, обманувший трех участников СВО. Они лишились миллиона рублей, отдав его аферисту.