nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Миллион на троих. Мошенник обманул трех ветеранов СВО из Тюмени

Миллион на троих. Мошенник обманул трех ветеранов СВО из Тюмени

2 сентября 2024, 10:41
Фото: 1MI
В Тюмени перед судом предстанет мошенник, обманувший трех участников СВО. Они лишились миллиона рублей, отдав его аферисту.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, обвиняемый сообщил трем участникам СВО, что может помочь им получить льготы и жилье. На деле же в этом он никак помочь не мог, но деньги за свои лжеуслуги взял. Отдали ему бойцы больше миллиона.

После этого аферист с тем же предлогом пришел к многодетной семье, сказав, что может помочь им в получений льгот и выплат. Семья отдала ему почти полтора миллиона.

Чтобы скрыть свою преступную деятельность, мошенник попытался отмыть деньги, переводя их на счета третьих лиц.

Задержанный помещен под стражу, дело рассматривает суд.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени силовики накрыли подпольное казино.

Читайте также:
Взрослые игры. В Тюмени силовики накрыли подпольное казиноВ Тюмени задержали курьера, который обманывал пенсионеровДиректор тюменского детского сада украла более полумиллиона рублей
#Александр Смирнов#Мошенничество#Криминал
Подпишитесь
Тарифы на электричество могут поднять в Тюмени на 6%
Вчера, 04:25
126 тысяч в месяц: тюменские медики обогнали по уровню зарплат российских коллег
Вчера, 07:58
В Тюменской области мать сбитого насмерть сына узнала о его гибели из соцсетей
Вчера, 08:42
Жители деревни под Тюменью могут остаться без дорог
Вчера, 11:31
Страховать квартиры от атаки беспилотников предлагают тюменцам
Сегодня, 04:04
Спрос на тюменские термы вырос на 65%
Сегодня, 04:07