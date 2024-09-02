Миллион на троих. Мошенник обманул трех ветеранов СВО из Тюмени

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Как сообщает прокуратура Тюменской области, обвиняемый сообщил трем участникам СВО, что может помочь им получить льготы и жилье. На деле же в этом он никак помочь не мог, но деньги за свои лжеуслуги взял. Отдали ему бойцы больше миллиона.
После этого аферист с тем же предлогом пришел к многодетной семье, сказав, что может помочь им в получений льгот и выплат. Семья отдала ему почти полтора миллиона.
Чтобы скрыть свою преступную деятельность, мошенник попытался отмыть деньги, переводя их на счета третьих лиц.
Задержанный помещен под стражу, дело рассматривает суд.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени силовики накрыли подпольное казино.