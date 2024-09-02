Миллион на троих. Мошенник обманул трех ветеранов СВО из Тюмени

Как сообщает прокуратура Тюменской области, обвиняемый сообщил трем участникам СВО, что может помочь им получить льготы и жилье. На деле же в этом он никак помочь не мог, но деньги за свои лжеуслуги взял. Отдали ему бойцы больше миллиона.