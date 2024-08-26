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Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Участница шоу «Пацанки» из Тюмени испытывает финансовые проблемы

Участница шоу «Пацанки» из Тюмени испытывает финансовые проблемы

26 августа 2024, 07:47
Фото: Телеканал «Пятница!»
Тюменка Анна Тихомирова, которая принимала участие в федеральном шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!», испытыват финансовые трудности. Об этом «Нашему городу» на условиях анонимности рассказали обеспокоенные подруги девушки.

По их словам, Анну не смогло изменить шоу, где она продержалась совсем немного, а для самостоятельного решения проблем ей не хватает силы воли.

«По сути, Анну можно назвать человеком без определенного места жительства. Она живёт у друзей или в кемпингах. Часто перемещается из одного города в другой в поисках веселья и постоянного ночлега», — рассказали близкие девушки.
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Друзья отмечают, что у тюменки есть ребенок, он, преимущественно, живёт с родными. Трудности с жильем у Анны, якобы, возникают не только из-за ее желания праздного образа жизни, но и из-за финансовых проблем.

Отметим, в марте этого года, бывшая «звезда» шоу рассказала своей аудитории, что больна неизлечимой болезнью. Девушка сопроводила пост фотографиями, где видно, как она сильно похудела.

Ранее «Наш город» сообщал, что Анну Тихомирову осудили за избиение прохожей в Москве. Это стало второй судимостью для тюменки.

#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Шоу
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