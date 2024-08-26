Участница шоу «Пацанки» из Тюмени испытывает финансовые проблемы

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
По их словам, Анну не смогло изменить шоу, где она продержалась совсем немного, а для самостоятельного решения проблем ей не хватает силы воли.
«По сути, Анну можно назвать человеком без определенного места жительства. Она живёт у друзей или в кемпингах. Часто перемещается из одного города в другой в поисках веселья и постоянного ночлега», — рассказали близкие девушки.
Друзья отмечают, что у тюменки есть ребенок, он, преимущественно, живёт с родными. Трудности с жильем у Анны, якобы, возникают не только из-за ее желания праздного образа жизни, но и из-за финансовых проблем.
Отметим, в марте этого года, бывшая «звезда» шоу рассказала своей аудитории, что больна неизлечимой болезнью. Девушка сопроводила пост фотографиями, где видно, как она сильно похудела.
Ранее «Наш город» сообщал, что Анну Тихомирову осудили за избиение прохожей в Москве. Это стало второй судимостью для тюменки.