Тюменка отсудила полмиллиона у салона красоты за сломанную ногу

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:55
Как стало известно из материалов дела, инцидент произошел на улице Пражской. Женщина собиралась зайти в салон, не заметила ступеней за дверью и упала.
В судебное заседание ответчик Абдуллаев не явился. С него взыскали полмиллиона рублей компенсации и более двухсот тысяч рублей штрафа.
«Согласно ЕГРИП, Абдуллаев занимается бизнесом с 2006 года. Помимо салона красоты, он также владеет продуктовым магазином на улице Червишевский тракт, 68. Бизнесмена ранее штрафовали за незаконную продажу этилового спирта», — сообщает Neft.
Ранее «Наш город» писал, что администрация Ярковского района Тюменской области выплатит 50 тысяч рублей школьнику, который пострадал от нападения бродячей собаки. Инцидент произошел в марте 2023 года.