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Тюменка отсудила полмиллиона у салона красоты за сломанную ногу

Тюменка отсудила полмиллиона у салона красоты за сломанную ногу

21 августа 2024, 05:52
Фото: freepic.com
Жительница Тюмени выиграла суд у салона красоты за сломанную ногу в апреле этого года. Женщина потратила более полугода на восстановление.
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Как стало известно из материалов дела, инцидент произошел на улице Пражской. Женщина собиралась зайти в салон, не заметила ступеней за дверью и упала.

В судебное заседание ответчик Абдуллаев не явился. С него взыскали полмиллиона рублей компенсации и более двухсот тысяч рублей штрафа.

«Согласно ЕГРИП, Абдуллаев занимается бизнесом с 2006 года. Помимо салона красоты, он также владеет продуктовым магазином на улице Червишевский тракт, 68. Бизнесмена ранее штрафовали за незаконную продажу этилового спирта», — сообщает Neft.

Ранее «Наш город» писал, что администрация Ярковского района Тюменской области выплатит 50 тысяч рублей школьнику, который пострадал от нападения бродячей собаки. Инцидент произошел в марте 2023 года.

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