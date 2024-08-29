В Тюмени задержали курьера, который обманывал пенсионеров

Ранее «Наш город» писал, что таможенники в Тюмени отмечают рост преступлений, связанных с незаконной перевозкой валюты. Только за полгода сотрудники пресекли несколько попыток контрабанды ценных бумаг на общую сумму в 5 миллионов рублей.