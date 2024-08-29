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Published Сегодня, 03:07

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Updated Сегодня, 03:09

В Тюмени задержали курьера, который обманывал пенсионеров

В Тюмени задержали курьера, который обманывал пенсионеров

29 августа 2024, 03:07
Фото: 1MI
Полицейские Тюмени задержали курьера телефонных мошенников, который обманывал пенсионеров. Об этом сообщает «МВД — Медиа».

Злоумышленником оказался 18-летний местный житель. По заданию «работодателей» он забирал деньги у пожилых людей, которые думали, что передают их сотруднику банка.

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«Так, одна из потерпевших передала посыльному 350 тысяч рублей, другая — 414 тысяч рублей», — пишет издание.

Курьера задержали. Он признал свою вину и сообщил, что нашел «работу» в Интернете. Возбуждено уголовное дело.

Ранее «Наш город» писал, что таможенники в Тюмени отмечают рост преступлений, связанных с незаконной перевозкой валюты. Только за полгода сотрудники пресекли несколько попыток контрабанды ценных бумаг на общую сумму в 5 миллионов рублей.

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