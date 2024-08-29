В Тюмени задержали курьера, который обманывал пенсионеров

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
Злоумышленником оказался 18-летний местный житель. По заданию «работодателей» он забирал деньги у пожилых людей, которые думали, что передают их сотруднику банка.
«Так, одна из потерпевших передала посыльному 350 тысяч рублей, другая — 414 тысяч рублей», — пишет издание.
Курьера задержали. Он признал свою вину и сообщил, что нашел «работу» в Интернете. Возбуждено уголовное дело.
Ранее «Наш город» писал, что таможенники в Тюмени отмечают рост преступлений, связанных с незаконной перевозкой валюты. Только за полгода сотрудники пресекли несколько попыток контрабанды ценных бумаг на общую сумму в 5 миллионов рублей.