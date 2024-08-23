Укравшую 104 миллиона главу тюменской компании отправили в СИЗО

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
«Избрать обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 20 октября 2024 года», — передает слова судьи корреспондент URA.RU.
Адвокат и обвиняемая просили суд назначить домашний арест.
Напомним, главу «Сибстройтранс» Наталью Сысоеву задержали в Тюмени по месту жительства. В ее квартире был проведен обыск.
В 2022 году компания подсудимой стала подрядчиком по капитальному ремонту четырех школ в Белозерском и Макушинском округах Курганской области. Однако ремонт в школах не был проведен, а большую часть аванса по контрактам предпринимательница потратила на личные нужды.