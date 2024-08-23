nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Укравшую 104 миллиона главу тюменской компании отправили в СИЗО

Укравшую 104 миллиона главу тюменской компании отправили в СИЗО

23 августа 2024, 12:43
Фото: 1MI
Владельцу тюменской строительной компании «Сибстройтранс» Наталью Сысоеву, которую обвиняют в срыве ремонта курганских школ, отправили в СИЗО. Об этом стало известно на заседании Курганского городского суда.
«Избрать обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 20 октября 2024 года», — передает слова судьи корреспондент URA.RU.

Адвокат и обвиняемая просили суд назначить домашний арест.

Кадровый голод! В Тюмени не хватает эскортниц для масштабных мероприятий
Узнать подробнее

Напомним, главу «Сибстройтранс» Наталью Сысоеву задержали в Тюмени по месту жительства. В ее квартире был проведен обыск.

В 2022 году компания подсудимой стала подрядчиком по капитальному ремонту четырех школ в Белозерском и Макушинском округах Курганской области. Однако ремонт в школах не был проведен, а большую часть аванса по контрактам предпринимательница потратила на личные нужды.

Читайте также:
Одна ссылка — все ваши деньги! Раскрываем новые схемы мошенничества в ТюмениУкрала 104 миллиона: задержана глава тюменской компании-банкротаВ Тюмени осудили инвалида-мошенника
#Виктория Загитова#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Мошенничество#Мошенники#Мошенницы#Тюменский суд
Подпишитесь
Она вернется? Может ли восстановиться уровень воды в тюменской Туре?
Сегодня, 07:23
Смертельная опасность: в Тюмени появились заразные испанские слизни
Сегодня, 06:22
Сила копейки. Тест — сможете ли вы вспомнить цены времен СССР?
Сегодня, 06:03
Кадровый голод! В Тюмени не хватает эскортниц для масштабных мероприятий
Сегодня, 07:40
«Нам за все отдуваться?»: Тюменские курьеры пожаловались на условия работы
Сегодня, 08:58
Открываются новые горизонты: тюменский застройщик ЭНКО приобретает ИНСТЕП
Сегодня, 05:44