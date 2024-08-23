Укравшую 104 миллиона главу тюменской компании отправили в СИЗО

В 2022 году компания подсудимой стала подрядчиком по капитальному ремонту четырех школ в Белозерском и Макушинском округах Курганской области. Однако ремонт в школах не был проведен, а большую часть аванса по контрактам предпринимательница потратила на личные нужды.