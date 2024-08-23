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Published Сегодня, 07:40

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Updated Сегодня, 07:42

В Тюмени не хватает эскортниц для масштабных мероприятий.

Кадровый голод! В Тюмени не хватает эскортниц для масштабных мероприятий

23 августа 2024, 07:40
Фото: 1MI
В Тюмени не хватает эскортниц для масштабных мероприятий.

В Тюмени не хватает эскортниц для масштабных мероприятий

В Тюмени осенью планируется ряд масштабных мероприятий, что кратно повысило спрос на местных эскортниц. Владельцы агентств сообщают о том, что имеющихся сотрудниц не хватает на всех желающих.

В одном из экскорт-агентств Тюмени «Нашему городу» сообщили о нехватке сотрудниц. В преддверии ряда масштабных мероприятий, почти всех сотрудниц «забронировали». А потому в ближайшее время цены на услуги эскортниц вырастут.

«С середины августа повальный рост запросов. Всех лучших сотрудниц уже разобрали. Заявки поступают и сейчас, но не все удастся отработать — работниц не хватает. Придется поднять цены, чтобы отсеять часть клиентов», — рассказали в агентстве.

Некоторых сотрудниц агентства сразу бронируют на несколько суток, но также заказчики иногда и на одного клиента заказывают по несколько моделей — одна девушка на каждый день мероприятия.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские проституттки привлекают северян низкими ценами и «профессионализмом».

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