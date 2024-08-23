Кадровый голод! В Тюмени не хватает эскортниц для масштабных мероприятий

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
В одном из экскорт-агентств Тюмени «Нашему городу» сообщили о нехватке сотрудниц. В преддверии ряда масштабных мероприятий, почти всех сотрудниц «забронировали». А потому в ближайшее время цены на услуги эскортниц вырастут.
«С середины августа повальный рост запросов. Всех лучших сотрудниц уже разобрали. Заявки поступают и сейчас, но не все удастся отработать — работниц не хватает. Придется поднять цены, чтобы отсеять часть клиентов», — рассказали в агентстве.
Некоторых сотрудниц агентства сразу бронируют на несколько суток, но также заказчики иногда и на одного клиента заказывают по несколько моделей — одна девушка на каждый день мероприятия.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские проституттки привлекают северян низкими ценами и «профессионализмом».