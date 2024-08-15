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Жители Югры и Ямала едут в Тюмень за интим-услугами

Секс-туризм: жители Югры и Ямала едут в Тюмень за интим-услугами

15 августа 2024, 05:00
Фото: 1MI

Жители Югры и Ямала едут в Тюмень за интим-услугами

Секс-туры в областную столицу пользуются популярностью у северян. Югорчан и ямальцев привлекает в Тюмени большой выбор проституток и низкие цены на их услуги. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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ЯНАО

Также, по словам инсайдера, туристы из ХМАО и ЯНАО принимают активное участие в закрытых секс-вечеринках, которые проводят в Тюмени.

«Жителей ХМАО и ЯНАО привлекает огромный выбор проституток, которые „работают“ в Тюмени. И цены», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

«Северяне заранее бронируют там места, вносят предоплату, а затем, в назначенный день, приезжают в Тюмень. Удовольствие это не из дешевых, но деньги у клиентов имеются», — сообщил Ура.Ру инсайдер.

Заметим, что занятие проституцией в России запрещено. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, штраф за оказание незаконных секс-услуг составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей. Уголовная ответственность предусмотрена в случае, если установлен факт вовлечения в занятие проституцией, принуждение к продолжению работы проститутки или организацию занятием проституцией — сутенерство.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стоимость услуг проституток выросла на 20% из-за участившихся рейдов силовиков по борделям.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Уголовное дело#Новости тюмени#Уголовная ответственность#ЯНАО#ХМАО#ХМАО - Югра#Административная ответственность#Проституция#Интимные услуги
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