Секс-туризм: жители Югры и Ямала едут в Тюмень за интим-услугами

Заметим, что занятие проституцией в России запрещено. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, штраф за оказание незаконных секс-услуг составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей. Уголовная ответственность предусмотрена в случае, если установлен факт вовлечения в занятие проституцией, принуждение к продолжению работы проститутки или организацию занятием проституцией — сутенерство.