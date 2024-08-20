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Улицу в центре Тюмени перекроют на целый день

Улицу в центре Тюмени перекроют на целый день

20 августа 2024, 08:08
Фото: Тюмень. Администрация города.
Для проезда транспортных средств в среду, 21 августа, с 6:00 до 18:00 будет закрыт участок улицы Механической от Максима Горького до Холодильной. Там пройдет традиционное мероприятие «Офицерский вальс», посвященное Дню офицеров.

Старт торжествам будет дан в 14:00 у мемориала «Вечный огонь» на площади Памяти. В это же время на площади 400-летия Тюмени начнется плетение маскировочных сетей.

В 15:00 состоится открытие интерактивных площадок, в числе которых выставка военных экспонатов и техники силовых структур, экспозиция предметов домашнего быта «Отец. Отчество. Отечество», выставка автоклуба «Ретро-Классика» и техники МЧС и т. д.

В 16:00 на площади 400-летия Тюмени начнется выступление духового оркестра МЧС и творческих коллективов Тюмени. В 17:00 состоится Офицерский вальс», где вместе с офицерами, ветеранами и их спутницами смогут танцевать все желающие.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 21 августа перекроют на 10 дней участок улицы Пермякова в районе пересечения с улицей Широтной. Там будут проходить ремонтные работы на теплосетях.

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