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В Тюмени задержали подозреваемую в мошенничестве главу строительной компании

Украла 104 миллиона: задержана глава тюменской компании-банкрота

22 августа 2024, 12:44
Фото: 1MI

В Тюмени задержали подозреваемую в мошенничестве главу строительной компании

21 августа в Тюмени была задержана руководитель ООО «Сибстройтранс». Согласно информации Rusprofile, учредителем компании является Наталья Сысоева.
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Арест

В 2022 году компания стала подрядчиком по капитальному ремонту четырех школ в Белозерском и Макушинском округах Курганской области. Однако ремонт в школах не был проведен, а большую часть аванса по контрактам на крупные суммы предпринимательница потратила на личные нужды.

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На «Госзакупках» есть информация об этих контрактах. Власти заключили их с компанией ООО «Сибстройтранс» на общую сумму более 104 миллионов рублей. Главой компании была Сысоева. Именно ее задержали правоохранители.

Ущерб, нанесенный бюджету региона в результате ее действий, был признан крупным и превысил 35 миллионов рублей.

Женщину задержали в Тюмени по месту жительства. В ее квартире был проведен обыск. В ближайшее время ей предъявят обвинение и, вероятно, изберут меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.

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Согласно информации Rusprofile, ООО «Сибстройтранс» было зарегистрировано в Тюмени. В настоящее время эта организация находится в процессе банкротства.

Ранее «Наш город» писал, что директор тюменской компании задолжал работникам 15 миллионов рублей. Платить зарплату мужчина перестал в феврале 2024 года. В общей сложности директор задолжал выплаты 81 человеку.

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