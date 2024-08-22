Украла 104 миллиона: задержана глава тюменской компании-банкрота

В 2022 году компания стала подрядчиком по капитальному ремонту четырех школ в Белозерском и Макушинском округах Курганской области. Однако ремонт в школах не был проведен, а большую часть аванса по контрактам на крупные суммы предпринимательница потратила на личные нужды.