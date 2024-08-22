Украла 104 миллиона: задержана глава тюменской компании-банкрота

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
В 2022 году компания стала подрядчиком по капитальному ремонту четырех школ в Белозерском и Макушинском округах Курганской области. Однако ремонт в школах не был проведен, а большую часть аванса по контрактам на крупные суммы предпринимательница потратила на личные нужды.
На «Госзакупках» есть информация об этих контрактах. Власти заключили их с компанией ООО «Сибстройтранс» на общую сумму более 104 миллионов рублей. Главой компании была Сысоева. Именно ее задержали правоохранители.
Ущерб, нанесенный бюджету региона в результате ее действий, был признан крупным и превысил 35 миллионов рублей.
Женщину задержали в Тюмени по месту жительства. В ее квартире был проведен обыск. В ближайшее время ей предъявят обвинение и, вероятно, изберут меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.
Согласно информации Rusprofile, ООО «Сибстройтранс» было зарегистрировано в Тюмени. В настоящее время эта организация находится в процессе банкротства.
Ранее «Наш город» писал, что директор тюменской компании задолжал работникам 15 миллионов рублей. Платить зарплату мужчина перестал в феврале 2024 года. В общей сложности директор задолжал выплаты 81 человеку.