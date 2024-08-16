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Published Сегодня, 08:07

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В Тюмени осудили инвалида-мошенника

В Тюмени осудили инвалида-мошенника

16 августа 2024, 08:07
Армизонский районный суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Как стало известно из материалов дела, осуждённому позвонил мужчина и сообщил, что знает о его инвалидности и предложил на этом заработать, поделив социальную выплату.

Неизвестный подделал чеки о покупке протеза для инвалида. Мужчина отдал документы в госучреждение и получил почти полмиллиона рублей. Протез покупать не стал.

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Осуждённый передал 60% прибыли понедельнику, а 40% оставил себе.

В судебном заседании стало известно, что обвиняемый возместил ущерб. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Ранее «Наш город» сообщал, что начальник одной из исправительных колоний региона уличен в получении взятки. За деньги он проносил заключенным запрещенные предметы и составлял хорошие характеристики, что помогало преступникам получать условно-досрочное освобождение.

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