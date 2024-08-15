В Тюмени пьяный водитель отказался от освидетельствования

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Updated Сегодня, 05:59
Мужчину остановили на 264-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, в Тобольском районе. От медосвидетельствования он отказался. Как стало известно, в ходе рассмотрения дела, подсудимого и ранее привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.
В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину и заявил об особом порядке судебного разбирательства.
Ранее «Наш город» сообщал, что водитель такси врезался в столб под Тюменью. Выяснилось, что водитель был пьян. Сначала он врезался в автомобиль своей соседки в садовом обществе, скрылся с места ДТП. Остановил нарушителя фонарный столб.