nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

В Тюмени пьяный водитель отказался от освидетельствования

В Тюмени пьяный водитель отказался от освидетельствования

15 августа 2024, 04:58
Фото: 1MI
Тюменца признали виновным в вождении в нетрезвом виде. Районный суд приговорил его к обязательным работам сроком на 300 часов и лишил права управления автомобилем на три года.

Мужчину остановили на 264-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, в Тобольском районе. От медосвидетельствования он отказался. Как стало известно, в ходе рассмотрения дела, подсудимого и ранее привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Сварили — пахнет бензином! Тюменские рыбаки пожаловались на улов из Туры
Узнать подробнее

В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину и заявил об особом порядке судебного разбирательства.

Ранее «Наш город» сообщал, что водитель такси врезался в столб под Тюменью. Выяснилось, что водитель был пьян. Сначала он врезался в автомобиль своей соседки в садовом обществе, скрылся с места ДТП. Остановил нарушителя фонарный столб.

Читайте также:
Тюменские власти не хотели платить компенсацию покусанному собаками инвалидуТюменца осудили за распространение ВИЧВ Тюмени арестовали директора драмтеатра Осинцева
#Виктория Загитова#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Водитель#Тюменский суд#Пьяный водитель
Подпишитесь
«Мама, я хочу домой»: в украинский плен попал тюменский срочник
Сегодня, 03:49
Коррупция и мошенничество. Губернатор Тюменской области рассказал о жизни в регионе
Вчера, 09:49
Не самые детские игры. Тюменские подростки страдают лудоманией из-за блогеров
Сегодня, 08:27
И так сойдет! Почему в Тюменской области снижается качество дорог?
Сегодня, 07:40
В Тобольске новую мечеть затопило фекалиями
Сегодня, 08:47
Тюменский сотрудник Водоканала погиб на СВО в бою под Ясиноватой
Сегодня, 06:07