Пьяный таксист врезался в столб под Тюменью

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
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Updated Сегодня, 06:07
ДТП произошло 7 августа. В момент аварии пассажиров внутри машины не было.
Выяснилось, что водитель был пьян. Сначала он врезался в автомобиль своей соседки в садовом обществе, скрылся с места ДТП. Остановил нарушителя фонарный столб.
Показания алкотестера составили 0,97 миллиграммов на литр выдыхаемого воздуха. Обстоятельства ДТП предстоит выяснять инспекторам.
Ранее «Наш город» сообщал, что житель Тюмени до смерти избил свою супругу во время ссоры. Трагедия произошла 30 июля в садовом товариществе «Медик».