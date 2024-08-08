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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Пьяный таксист врезался в столб под Тюменью

Пьяный таксист врезался в столб под Тюменью

8 августа 2024, 06:05
Фото: ГИБДД Тюменской области
Водитель такси врезался в столб под Тюменью. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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ДТП

ДТП произошло 7 августа. В момент аварии пассажиров внутри машины не было.

Выяснилось, что водитель был пьян. Сначала он врезался в автомобиль своей соседки в садовом обществе, скрылся с места ДТП. Остановил нарушителя фонарный столб.

Показания алкотестера составили 0,97 миллиграммов на литр выдыхаемого воздуха. Обстоятельства ДТП предстоит выяснять инспекторам.

Ранее «Наш город» сообщал, что житель Тюмени до смерти избил свою супругу во время ссоры. Трагедия произошла 30 июля в садовом товариществе «Медик».

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Авария на дороге
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