nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Тюменские власти не хотели платить компенсацию покусанному собаками инвалиду

Тюменские власти не хотели платить компенсацию покусанному собаками инвалиду

31 июля 2024, 06:05
Фото: 1MI
В Ялуторовск бродячие собаки покусали инвалида. Ему присудили компенсацию морального вреда, однако, городские власти не согласились с решением.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области инцидент произошел в апреле этого года. Мужчина получил множественные травмы. Суд обязал чиновников выплатить ему 25 тысяч рублей, но администрация обжаловала это решение.

С начала весны клещи успели покусать уже 12 тысяч тюменцев
Узнать подробнее

Вышестоящий суд жалобу не удовлетворил и оставил решение о компенсации без изменений. Надзорное ведомство обещало проконтролировать решение суда.

Ранее «Наш город» сообщал, что у пруда Войновского в Тюмени прогулка двух девочек-подростков закончилась потасовкой с семейной парой. Причиной стало замечание детей на то, что собака мужчины и женщины слишком свободно ходит без поводка.

Читайте также:
В Тюмени арестовали депутата и готовятся снести 10 домов по реновацииТюменца осудили за распространение ВИЧВ Тюмени арестовали директора драмтеатра Осинцева
#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Тюменский суд
Подпишитесь
Детский адик. Тюменские воспитатели откровенно рассказали о трудностях на работе
Сегодня, 07:00
График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в августе 2024 года
Сегодня, 01:04
Рост пенсий, новые платежки и цены на сладкое: как изменится жизнь тюменцев в августе
Сегодня, 01:00
Грешное дело рядом: чем опасен для тюменцев августовский ретроградный Меркурий?
Сегодня, 07:22
Падают с деревьев: центр Тюмени заполонили полчища тараканов
Сегодня, 04:52
Арбитражи июля: права на крутую колу, репутация на 700 млн и иск в евро
Сегодня, 06:09