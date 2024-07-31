Тюменские власти не хотели платить компенсацию покусанному собаками инвалиду

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области инцидент произошел в апреле этого года. Мужчина получил множественные травмы. Суд обязал чиновников выплатить ему 25 тысяч рублей, но администрация обжаловала это решение.
Вышестоящий суд жалобу не удовлетворил и оставил решение о компенсации без изменений. Надзорное ведомство обещало проконтролировать решение суда.
Ранее «Наш город» сообщал, что у пруда Войновского в Тюмени прогулка двух девочек-подростков закончилась потасовкой с семейной парой. Причиной стало замечание детей на то, что собака мужчины и женщины слишком свободно ходит без поводка.