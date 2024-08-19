Пьяный водитель

Поехал пьяный — забрали авто: почему тюменец теперь будет ездить на маршрутке?

Тюменца признали виновным в вождении в нетрезвом виде. Районный суд приговорил его к обязательным работам сроком на 200 часов и лишил права управления автомобилем на два года.