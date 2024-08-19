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Пьяный водитель

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Август
Пьяная тюменка напала на полицейского, чтобы защитить любимого
Чтобы защитить своего сожителя, который сел за руль нетрезвым, пьяная жительница Тюменской области напала на инспектора ДПС и ударила его по голове.
19 августа, 05:13
Поехал пьяный — забрали авто: почему тюменец теперь будет ездить на маршрутке?
Тюменца признали виновным в вождении в нетрезвом виде. Районный суд приговорил его к обязательным работам сроком на 200 часов и лишил права управления автомобилем на два года.
16 августа, 07:08
В Тюмени пьяный водитель отказался от освидетельствования
Тюменца признали виновным в вождении в нетрезвом виде. Районный суд приговорил его к обязательным работам сроком на 300 часов и лишил права управления автомобилем на три года.
15 августа, 04:58
Май
Пьяный бесправник въехал в столб в Тюменской области
Пьяный «бесправник» пострадал в ДТП в Тюменском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области. Мужчина на своем авто ВАЗ 2101 въехал в опору электропередач на ул. Центральной в деревне Костылева.
21 мая, 13:40
Февраль
В Тюмени и Тобольске начали выдавать госномера с новой серией
Госавтоинспекция Тюменской области начала выдачу автономеров с кодом региона 172. Сообщается, что выдача номеров с трехзначным цифровым регионом началась в Тюмени и Тобольске.
27 февраля, 12:15

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