Пьяный электросамокатчик из Тюмени не уехал дальше двора и попал под суд

Posted 11 ноября, 04:33
Published 11 ноября, 04:33
Modified 11 ноября, 04:35
Updated 11 ноября, 04:35
9 августа 2024 года 31-летний нетрезвый тюменец попытался выехать на самокате марки KUGOO KIRIN из двора жилого дома, где столкнулся с автомобилем марки GEELY. В результате аварии мужчина получил серьезную травму ноги и попал в больницу. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области.
У обвиняемого нет водительского удостоверения, и ранее его уже привлекали к ответственности за вождение в пьяном виде. Электросамокат владельца попал под арест.
Дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени. Согласно уголовному праву, максимальное наказание за подобные действия — 2 года лишения свободы.
Предлагаем вам ознакомиться со статистикой ДТП с участием электросамокатов в регионе и стране. В большинстве подобных аварий виноваты сами водители самокатов.