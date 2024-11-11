Пьяный электросамокатчик из Тюмени не уехал дальше двора и попал под суд

9 августа 2024 года 31-летний нетрезвый тюменец попытался выехать на самокате марки KUGOO KIRIN из двора жилого дома, где столкнулся с автомобилем марки GEELY. В результате аварии мужчина получил серьезную травму ноги и попал в больницу. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области.