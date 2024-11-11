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Posted 11 ноября, 04:33

Published 11 ноября, 04:33

Modified 11 ноября, 04:35

Updated 11 ноября, 04:35

Прокуратура Тюмени передала в суд дело в отношении нетрезвого водителя самоката

Пьяный электросамокатчик из Тюмени не уехал дальше двора и попал под суд

11 ноября 2024, 04:33
Фото: 1MI.

Прокуратура Тюмени передала в суд дело в отношении нетрезвого водителя самоката

Сюжет
Суд
Прокуратура Калининского административного округа Тюмени передала в суд уголовное дело, по которому местный житель обвиняется за управление электросамокатом в нетрезвом виде.

9 августа 2024 года 31-летний нетрезвый тюменец попытался выехать на самокате марки KUGOO KIRIN из двора жилого дома, где столкнулся с автомобилем марки GEELY. В результате аварии мужчина получил серьезную травму ноги и попал в больницу. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области.

У обвиняемого нет водительского удостоверения, и ранее его уже привлекали к ответственности за вождение в пьяном виде. Электросамокат владельца попал под арест.

Дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени. Согласно уголовному праву, максимальное наказание за подобные действия — 2 года лишения свободы.

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Предлагаем вам ознакомиться со статистикой ДТП с участием электросамокатов в регионе и стране. В большинстве подобных аварий виноваты сами водители самокатов.

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#Татьяна Курганова#Происшествия#Уголовное дело#Суд#Прокуратура#Авария#Травма#Пьяный водитель#Электросамокат
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