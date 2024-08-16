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Published Сегодня, 07:08

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В Тюмени у пьяного водителя конфисковали авто

Поехал пьяный — забрали авто: почему тюменец теперь будет ездить на маршрутке?

16 августа 2024, 07:08
Фото: 1MI

В Тюмени у пьяного водителя конфисковали авто

Тюменца признали виновным в вождении в нетрезвом виде. Районный суд приговорил его к обязательным работам сроком на 200 часов и лишил права управления автомобилем на два года.
Сюжет
Суд

С 24 на 25 апреля 2024 года мужчина до 4 утра распивал пиво. Около 08 часов он поехал на своем автомобиле ВАЗ в соседнее село, чтобы отвезти домой своих знакомых.

На обратном пути мужчину остановили сотрудники ДПС и предложили пройти медосвидетельствование. После того как он выдохнул в прибор, на экране появились цифры 0,97 мг/л.

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На судебном заседании мужчина признал свою вину.

Автомобиль марки ВАЗ 21093, принадлежащий подсудимому, был конфискован в пользу государства по решению суда.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Ранее «Наш город» сообщал, что водитель такси врезался в столб под Тюменью. Выяснилось, что водитель был пьян. Сначала он врезался в автомобиль своей соседки в садовом обществе, скрылся с места ДТП. Остановил нарушителя фонарный столб.

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