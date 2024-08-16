Поехал пьяный — забрали авто: почему тюменец теперь будет ездить на маршрутке?

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
С 24 на 25 апреля 2024 года мужчина до 4 утра распивал пиво. Около 08 часов он поехал на своем автомобиле ВАЗ в соседнее село, чтобы отвезти домой своих знакомых.
На обратном пути мужчину остановили сотрудники ДПС и предложили пройти медосвидетельствование. После того как он выдохнул в прибор, на экране появились цифры 0,97 мг/л.
На судебном заседании мужчина признал свою вину.
Автомобиль марки ВАЗ 21093, принадлежащий подсудимому, был конфискован в пользу государства по решению суда.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее «Наш город» сообщал, что водитель такси врезался в столб под Тюменью. Выяснилось, что водитель был пьян. Сначала он врезался в автомобиль своей соседки в садовом обществе, скрылся с места ДТП. Остановил нарушителя фонарный столб.