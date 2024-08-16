Поехал пьяный — забрали авто: почему тюменец теперь будет ездить на маршрутке?

Ранее «Наш город» сообщал, что водитель такси врезался в столб под Тюменью. Выяснилось, что водитель был пьян. Сначала он врезался в автомобиль своей соседки в садовом обществе, скрылся с места ДТП. Остановил нарушителя фонарный столб.