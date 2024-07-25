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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Тюменскому коммунисту-пенсионеру отказали в оспаривании приговора за избиение.

Избившему полицейского тюменскому коммунисту-пенсионеру не удалось оспорить приговор

25 июля 2024, 14:09
Фото: nashgorod.ru
Тюменскому коммунисту-пенсионеру отказали в оспаривании приговора за избиение.
Сегодня в Ленинском районном суде рассматривали апелляцию главы тюменского РКПР Александра Черепанова на обвинительный приговор по делу об избиении полицейского.
Сюжет
Суд

Осенью 2023 года Александра Черепанова признали виновным в избиении полковника полиции и назначили коммунисту штраф в 5 тысяч рублей. С приговором осужденный не согласен и ранее ему уже удавалось оспорить аналогичное решение суда. Но в этот раз Ленинский районный суд оставил решение без изменений.

«Заседание длилось 3 часа, но мы получили отказ. Но на этом останавливаться не собираемся и будем подавать кассацию подавать», — рассказал «Нашему городу» адвокат коммуниста Павел Руснаков.

Также правозащитник говорит о том, что он желает добиться отмены приговора и для этого готов дойти до комитета по правам человека при ООН.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в тюменском суде вынесли приговор водителю, избившему сотрудника ДПС.

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