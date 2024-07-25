Избившему полицейского тюменскому коммунисту-пенсионеру не удалось оспорить приговор

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Осенью 2023 года Александра Черепанова признали виновным в избиении полковника полиции и назначили коммунисту штраф в 5 тысяч рублей. С приговором осужденный не согласен и ранее ему уже удавалось оспорить аналогичное решение суда. Но в этот раз Ленинский районный суд оставил решение без изменений.
«Заседание длилось 3 часа, но мы получили отказ. Но на этом останавливаться не собираемся и будем подавать кассацию подавать», — рассказал «Нашему городу» адвокат коммуниста Павел Руснаков.
Также правозащитник говорит о том, что он желает добиться отмены приговора и для этого готов дойти до комитета по правам человека при ООН.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в тюменском суде вынесли приговор водителю, избившему сотрудника ДПС.