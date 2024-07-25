Избившему полицейского тюменскому коммунисту-пенсионеру не удалось оспорить приговор

Осенью 2023 года Александра Черепанова признали виновным в избиении полковника полиции и назначили коммунисту штраф в 5 тысяч рублей. С приговором осужденный не согласен и ранее ему уже удавалось оспорить аналогичное решение суда. Но в этот раз Ленинский районный суд оставил решение без изменений.