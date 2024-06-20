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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Тура стремительно мелеет, но тюменцы тонут каждый день

Тура стремительно мелеет, но тюменцы тонут каждый день

20 июня 2024, 15:14
Фото: 1MI
Дайджест событий в Тюменской области за 20 июня
Сюжет
Полиция

В Тобольске утонул мужчина

В Тюменской области регулярно с начала сезона происходят случаи гибели людей на воде.

Так, сегодня, сотрудники Главного управления МЧС Росси по Тюменской области обнаружили тело мужчины в Тобольском районе. Несчастный случай произошел на озере Овсянниковское.

В МЧС призвали жителей и гостей области купаться только в оборудованных местах. При использовании маломерных судов, надевать спасательные жилеты.

В Тобольском районе утонул мужчина
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Тура мелеет

Уровень воды в Туре продолжает падать.

За последние сутки уровень воды в тюменской реке снизился еще на 6 сантиметров — до отметки 136 сантиметров выше нуля поста при среднем уровне 380 сантиметров. Год назад, 20 июня, вода в Туре опустилась до -52 сантиметров.

Снижение уровня воды отмечено во всех реках юга Тюменской области. В Ишиме в районе села Абатское вода наконец-то опустилась ниже критической отметки в 960 сантиметров — за сутки уровень снизился на 9 сантиметров (963 сантиметра выше нуля поста).

Дожди не помогут? Тура продолжает мелеть
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Тюменский мастер запустил бренд кроссовок

Житель Тюменской области Евгений Чехонин запустил разработку собственного бренда спортивной обуви DaddyWorksCustom. По словам предпринимателя, вдохновил его на такой шаг итальянский бренд Golden Goose, обувь которого известна винтажным видом и логотипом в форме звезды.

Евгений отметил, что хотел сделать классическую модель кедов, при этом добавив в них свое видение и дизайнерские решения. Кроссовки DaddyWorksCustom имеют подошву Vibram, антибактериальные стельки. Выглядят как обычные кеды, но более массивные.

Собственный бренд кроссовок разработал житель Тюменской области
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У тюменцев вырастет плата за капремонт

В Тюмени резко вырастет плата за капремонт. Размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов будет увеличен в регионе с 1 июля 2024 года. Теперь он составит 10 рублей за квадратный метр, ранее — 7 рублей 50 копеек. Подорожание составит 33 процента. Сумма будет индексироваться впоследствии ежегодно.

По словам замгубернатора региона Сергея Шустова, размер взносов на капремонт в Тюменской области не поднимался в течение десяти лет.

Не поднимали 10 лет. В Тюмени вырастет плата за капремонт сразу на треть
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Погиб тюменский солдат, воевавший в Сирии и Африке

Житель Тобольского района Иван Волков погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Смертельное ранение он получил 12 июня при выполнении боевого задания. О гибели бойца сообщил его родная сестра Алевтина.

С самого детства Иван хотел стать военным и связать свою жизнь со службой, в связи с чем усердно шел к своей цели. Иван участвовал в боевых действиях в Сирии, Ливии, Судане, Мали.

Воевал в Сирии, Ливии, Судане, Мали: в зоне СВО погиб житель Тобольска
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