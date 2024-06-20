Собственный бренд кроссовок разработал житель Тюменской области

В 2023 году взялся за пошив кроссовок Nike Air Jordan по лекалам 1:1. В качестве материалов мастер использовал как уже готовые подошвы с пар-доноров, так и кожу сумок Louis Vuitton. Тогда стоимость одной пары обуви составляла от 83 до 125 тысяч рублей, пишет РБК Тюмень.