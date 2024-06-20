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Published Сегодня, 03:47

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В Тюменской области обувной мастер запустил собственный бренд кроссовок

Собственный бренд кроссовок разработал житель Тюменской области

20 июня 2024, 03:47
Фото: 1MI

В Тюменской области обувной мастер запустил собственный бренд кроссовок

Житель Тюменской области Евгений Чехонин запустил разработку собственного бренда спортивной обуви DaddyWorksCustom. По словам предпринимателя, вдохновил его на такой шаг итальянский бренд Golden Goose, обувь которого известна винтажным видом и логотипом в форме звезды.

Евгений отметил, что хотел сделать классическую модель кедов, при этом добавив в них свое видение и дизайнерские решения. Кроссовки DaddyWorksCustom имеют подошву Vibram, антибактериальные стельки. Выглядят как обычные кеды, но более массивные.

«Уже сделал три пары под заказ, а сейчас шью кроссовки — они будут выставлены на продажу в местном магазине. Пока ограничен в размерах — могу сшить 41, 42 и 43. Для комплекта к паре мне нужно еще доработать мешок, графику и брошюру. Также я бы хотел научиться „застаривать“ кроссовки, но это тоже на любителя, так как не всем людям нравится обувь с поношенным видом», — отметил Евгений.

Дизайнерскую обувь предприниматель продает за 25 тысяч рублей.

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Евгений Чехонин начал свой путь с мастерской по восстановлению обуви в 2018 году. Позже занялся кастомизацией кроссовок: сначала создавал обувь для себя и своих друзей, а затем прошел обучение швейному ремеслу и начал работать для клиентов.

В 2023 году взялся за пошив кроссовок Nike Air Jordan по лекалам 1:1. В качестве материалов мастер использовал как уже готовые подошвы с пар-доноров, так и кожу сумок Louis Vuitton. Тогда стоимость одной пары обуви составляла от 83 до 125 тысяч рублей, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 45% вырос спрос на туфли в этом году. Кроссовки тюменцы стали покупать чаще на 34%.

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