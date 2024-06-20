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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

В Тобольском районе утонул мужчина

20 июня 2024, 14:25
Сотрудники Главного управления МЧС Росси по Тюменской области обнаружили тело мужчины в Тобольском районе. Несчастный случай произошел на озере Овсянниковское.
Сюжет
Тура

Специалисты продолжают регистрировать случаи смерти на водоемах региона. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

В МЧС призвали жителей и гостей области купаться только в оборудованных местах. При использовании маломерных судов, надевать спасательные жилеты.

Видео: МЧС Росси по Тюменской области

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области в начале этой недели прошли похороны утонувших в реке Тура двух девочек — 14 летней Фатимы и 15-летней Нины. Трагедия произошла в конце пошлой недели в селе Салаирка. Семья Фатимы переехала из Нижнетавдинского района, а Нина приехала на каникулы к тете.

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