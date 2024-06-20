В Тобольском районе утонул мужчина

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Специалисты продолжают регистрировать случаи смерти на водоемах региона. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
В МЧС призвали жителей и гостей области купаться только в оборудованных местах. При использовании маломерных судов, надевать спасательные жилеты.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области в начале этой недели прошли похороны утонувших в реке Тура двух девочек — 14 летней Фатимы и 15-летней Нины. Трагедия произошла в конце пошлой недели в селе Салаирка. Семья Фатимы переехала из Нижнетавдинского района, а Нина приехала на каникулы к тете.