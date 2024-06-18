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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Тюменец угрожал полицейским резиновой палкой

Тюменец угрожал полицейским резиновой палкой

18 июня 2024, 16:05
Фото: 1MI
Жителя Тюмени осудили за невыполнения законных требований сотрудников полиции. Более того, он угрожал правоохранителям резиновой палкой, сообщает пресс-служба судов региона.
Сюжет
Полиция

Как стало известно из материалов дела, инцидент произошел на улице Широтной. Машину осужденного должны были эвакуировать. Однако он, не желая этого, стал угрожать полицейским, входящим в группу эвакуации, подручным средством.

Правонарушитель признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным и назначил ему административное наказание в виде административного ареста на срок десять суток.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы разыскивают человека, который потерял фаллоимитатор в подъезде многоэтажки. У жителей микрорайона это вызвало смех.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Полиция#Полицейские
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