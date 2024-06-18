Тюменец угрожал полицейским резиновой палкой

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Как стало известно из материалов дела, инцидент произошел на улице Широтной. Машину осужденного должны были эвакуировать. Однако он, не желая этого, стал угрожать полицейским, входящим в группу эвакуации, подручным средством.
Правонарушитель признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным и назначил ему административное наказание в виде административного ареста на срок десять суток.
Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы разыскивают человека, который потерял фаллоимитатор в подъезде многоэтажки. У жителей микрорайона это вызвало смех.