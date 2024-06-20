Дожди не помогут? Тура продолжает мелеть

В Тоболе за последние сутки вода убыла от 5 до 10 сантиметров. В Иртыше в районе Тобольска уровень снизился на 2 сантиметра (769 сантиметров выше нуля поста), в Увате на 4 сантиметра (11,79 метра), в селе Демьянское на 2 сантиметра (982 сантиметра выше нуля поста).