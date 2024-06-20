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Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Уровень воды в Туре продолжает падать

Дожди не помогут? Тура продолжает мелеть

20 июня 2024, 04:58
Фото: nashgorod.ru

Уровень воды в Туре продолжает падать

За последние сутки уровень воды в тюменской реке снизился еще на 6 сантиметров — до отметки 136 сантиметров выше нуля поста при среднем уровне 380 сантиметров. Год назад, 20 июня, вода в Туре опустилась до -52 сантиметров.

Снижение уровня воды отмечено во всех реках юга Тюменской области. В Ишиме в районе села Абатское вода наконец-то опустилась ниже критической отметки в 960 сантиметров — за сутки уровень снизился на 9 сантиметров (963 сантиметра выше нуля поста).

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тоболе за последние сутки вода убыла от 5 до 10 сантиметров. В Иртыше в районе Тобольска уровень снизился на 2 сантиметра (769 сантиметров выше нуля поста), в Увате на 4 сантиметра (11,79 метра), в селе Демьянское на 2 сантиметра (982 сантиметра выше нуля поста).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня синоптики обещают выпадение более 18 мм осадков. В течение дня в областной столице ожидаются грозы и ливни.

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