Дожди не помогут? Тура продолжает мелеть

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Снижение уровня воды отмечено во всех реках юга Тюменской области. В Ишиме в районе села Абатское вода наконец-то опустилась ниже критической отметки в 960 сантиметров — за сутки уровень снизился на 9 сантиметров (963 сантиметра выше нуля поста).
В Тоболе за последние сутки вода убыла от 5 до 10 сантиметров. В Иртыше в районе Тобольска уровень снизился на 2 сантиметра (769 сантиметров выше нуля поста), в Увате на 4 сантиметра (11,79 метра), в селе Демьянское на 2 сантиметра (982 сантиметра выше нуля поста).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня синоптики обещают выпадение более 18 мм осадков. В течение дня в областной столице ожидаются грозы и ливни.