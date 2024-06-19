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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

В Тюмени за сотрудничество с мигрантами задержали полицейских

Попались на дружбе с мигрантами: в тюменском отделе полиции прошли задержания

19 июня 2024, 07:04
Фото: 1MI

В Тюмени за сотрудничество с мигрантами задержали полицейских

Сотрудники ОМОНа нагрянули в отдел полиции №1 Тюмени. Там находится отдел по вопросам миграции.
Сюжет
Полиция

Вчера вечером в отделе полиции №1 прошли задержания. По данным источника 72.ru, задержаны четверо участковых и заместитель начальника отдела, в отношении них проводится проверка.

Сотрудников полиции подозревают в подделке административных протоколов на мигрантов. Задержание замначальника полиции проходило у него же дома, он оказывал сопротивление.

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В УМВД по Тюменской области подтвердили задержание полицейских. В ведомстве добавили, что если причастность полицейских к преступлениям будет подтверждена, они будут уволены и ответят перед законом.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени задержали террориста. Он планировал устроить теракт на участке железнодорожной дороги.

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