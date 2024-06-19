Попались на дружбе с мигрантами: в тюменском отделе полиции прошли задержания

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Вчера вечером в отделе полиции №1 прошли задержания. По данным источника 72.ru, задержаны четверо участковых и заместитель начальника отдела, в отношении них проводится проверка.
Сотрудников полиции подозревают в подделке административных протоколов на мигрантов. Задержание замначальника полиции проходило у него же дома, он оказывал сопротивление.
В УМВД по Тюменской области подтвердили задержание полицейских. В ведомстве добавили, что если причастность полицейских к преступлениям будет подтверждена, они будут уволены и ответят перед законом.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени задержали террориста. Он планировал устроить теракт на участке железнодорожной дороги.