В Тюмени пожаловались на провалившуюся брусчатку на Сказочном бульваре

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
В Тюмени местные жители просят городские власти помочь с ремонтом Сказочного ремонта. Соответствующий пост появился в социальных сетях.
По словам тюменцев, управляющая компания игнорирует состояние пешеходной части бульвара. На выложенных фотографиях видно, что во многих местах брусчатка провалилась, обнажив ямы.
«Второй год подряд управляющая компания не ремонтирует нашу достопримечательность. Вся дорога, разбита, люди, дети спотыкаются о ямы», — пишет автор поста.
В комментариях пишут, что бульвар находится в таком состоянии уже не первый год, а кое-кто отмечает, что использовать брусчатку изначально было не лучшей идеей.
Напомним, что городские власти ищут подрядчика для ремонта игровых площадок на Сказочном бульваре, однако о реконструкции пешеходной части ничего не известно.