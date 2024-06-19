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В Тюмени пожаловались на провалившуюся брусчатку на Сказочном бульваре

В Тюмени пожаловались на провалившуюся брусчатку на Сказочном бульваре

19 июня 2024, 06:55
Фото: Pixabay
Жители города просят местные власти помочь с ремонтом пешеходной части бульвара, так как, по их словам, управляющая компания игнорирует плачевное состояние брусчатки.

В Тюмени местные жители просят городские власти помочь с ремонтом Сказочного ремонта. Соответствующий пост появился в социальных сетях.

По словам тюменцев, управляющая компания игнорирует состояние пешеходной части бульвара. На выложенных фотографиях видно, что во многих местах брусчатка провалилась, обнажив ямы.

Фото: Колька Униф
«Второй год подряд управляющая компания не ремонтирует нашу достопримечательность. Вся дорога, разбита, люди, дети спотыкаются о ямы», — пишет автор поста.

В комментариях пишут, что бульвар находится в таком состоянии уже не первый год, а кое-кто отмечает, что использовать брусчатку изначально было не лучшей идеей.

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Напомним, что городские власти ищут подрядчика для ремонта игровых площадок на Сказочном бульваре, однако о реконструкции пешеходной части ничего не известно.

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#Иван Калабин#Тюмень#Ремонт#Дорога#Управляющая компания#Ремонт дорог#Парк
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