Личный автомобиль VS такси. На чем быстрее и выгоднее передвигаться по Тюмени?

Разумеется тюменцы ездят не только на работу и домой. Если для автомобиля пара дополнительных поездок не играет особой роли в вопросе затрат, то для такси это весьма критично. Если добавить к минимальным перемещениям еще 10 поездок, которые точно потребуются, то в месяц будет уходить уже 25 000 рублей ежемесячно, а это 300 000 рублей в год. И в таком случае автомобиль уже окупит себя за 4 года и в последствии будет экономить чуть ли не по 200 000 тысяч рублей каждый год.