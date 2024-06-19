Личный автомобиль VS такси. На чем быстрее и выгоднее передвигаться по Тюмени?

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Для того, чтобы ездить на машине, нужно сначала ее купить. Однако такая крупная трата может оказаться выгодной инвестицией. Для подсчетов мы возьмем среднюю стоимость ходового в Тюмени автомобиля LADA Granta, сейчас эта машина в салоне стоит около 1,1 миллиона рублей. Однако прежде чем куда-то поехать, нужно оформить страховку. ОСАГО стоит около 20 000 рублей в год.
Но мы все еще не можем никуда поехать — нужно заправиться! Среднестатистический тюменец обычно ездит с окраины города в центр. И в месяц заправляет полный бак, как минимум 2 раза, на что уходит около 5 тысяч рублей.
«Добавим также минимальное техническое обслуживание — 5 тысяч рублей на 3 месяца. Это прям минимум. Не будем включать мойку и резину, потому что тут все индивидуально, но в голове эту информацию держим», — говорит автомеханик Даниил Белюшин, помогающий «Нашему городу» в оценке трат на автомобиль.
В сумме за первый год на покупку и обслуживание машины нужно потратить 1 200 000 рублей. Однако не стоит пугаться этой суммы, может она еще окупится. Ведь уже второй год эксплуатации автомобиля без покупки ТС обойдется всего в 100 тысяч рублей (мы считаем минимальные траты).
Для того, чтобы поехать на такси, нужно лишь нажать пару кнопок. Однако мы также считаем, что тюменец пользуется транспортом утром, когда едет на работу, и вечером, возвращаясь обратно. Обычно в это время в городе действует режим повышенного спроса и поездка может стоить около 500 рублей. Эту сумму мы и будет брать для подсчетов.
«Может быть ценник и в 300 рублей даже в 18:00, а может подскочить до 800. Но, в среднем, от окраины до центра уходит около 500 рублей», — говорит таксист Роман Поляков, участвующий в подсчетах.
Если учитывать, что в месяце обычно около 20 рабочих дней, то на такси придется потратить за месяц 20 000 рублей. В год это уже 240 000 рублей. И эта цена вряд ли снизится в перспективе, скорее, наоборот, вырастет.
Получается, что первый год использования личного автомобиля с учетом его покупки, окупит поездки на такси только через 5 лет. Зато потом автомобиль будет экономить вам по 140 тысяч рублей ежегодно. Однако выгода может быть и выше.
Разумеется тюменцы ездят не только на работу и домой. Если для автомобиля пара дополнительных поездок не играет особой роли в вопросе затрат, то для такси это весьма критично. Если добавить к минимальным перемещениям еще 10 поездок, которые точно потребуются, то в месяц будет уходить уже 25 000 рублей ежемесячно, а это 300 000 рублей в год. И в таком случае автомобиль уже окупит себя за 4 года и в последствии будет экономить чуть ли не по 200 000 тысяч рублей каждый год.
Разумеется мы считаем поездки на одного человека. Но зачастую в тюменских семьях работают оба партнера, а еще у них может быть ребенок, который может ходить до школы пешком, но кружки и секции часто находятся в удалении, что существенно поднимет траты на такси.
Однако пока по минимальным расходам на одного человека, такси все же оказывается выгоднее.
Автомобилисты уверенно скажут, что поездка на личном автомобиле всегда комфортнее и быстрее поездки на такси. Ведь местные водители знают, как объехать пробки и каким маршрутом проще добраться до нужной точки. Таксисты зачастую пользуются навигатором и не всегда выбирают наиболее короткий маршрут. А потому в вопросе скорости и комфорта один балл стоит отдать личному автомобилю, в котором можно комфортно разложить вещи и включить любимую музыку.
Однако, подъезжая к точке назначения, особенно в центре города, мы сталкиваемся с проблемой — отсутствие парковочных мест или платная парковка. Для такси — это не проблема, а вот владельцы личных авто такому раскладу не особо рады. Этот нюанс в вопросе комфорта и скорости (ведь парковочное место еще нужно найти, покружив вокруг здания) позволяет такси сравнять счет — 1:1.
Учитывая, что сейчас на дворе лето и хочется ездить на шашлыки и пляжи, личный автомобиль багажником — то, что нужно. Учитывая, что подобные места обычно находятся за городом, сервисы такси будут просить кругленькую сумму, да и до беседки или другого места разгрузки вряд ли вас довезут. А потому, учитывая потребность в загородном отдыхе, еще один балл получает личный автомобиль — 2:1.
Но что ненавидят все автомобилисты города? Пробки! Не секрет, что, будучи за рулем, приходится часто стрессовать, пытаясь найти способ выбраться из затора побыстрее. В такси же можно развалиться на заднем сидении и посмотреть фильм. Однако скорость передвижения будет одинаковой, а на своем авто можно найти способ поскорее выбраться из пробки, поэтому тут баллы получают оба игрока — 3:2.
Мы могли бы сравнять счет, почитав, что личный автомобиль может выйти из строя или попасть в аварию, что потребует финансовых вложений и нервов. Однако мы уже посчитали техобслуживание и страховку, а потому победу в вопросе комфорта и скорости, закономерно, одерживает личный автомобиль.
Безусловно наши подсчеты очень абстрактные однако во многом показательные. Нельзя сказать, что для каждого человека личный автомобиль — это необходимость. Если вы ездите только на работу, обратно и периодически выбираетесь развлекаться, то такси сэкономит ваши деньги и нервы. Особенно, если вы не «горите» вождением. А если вы работаете из дома или ваш офис в пешей доступности, то такси точно сэкономит ваши деньги и нервы. К тому же ваш отказ от личного автомобиля пусть небольшой, но вклад в экологическую обстановку и снижение продолжительности пробок!
Однако, если вам приходится часто куда-то ездить, в том числе возить мужа, жену или ребенка, то такси может существенно ударить по карману. А если вам нужно совершать длительные поездки, то тем более. Ведь машину можно взять в кредит или на вторичном рынке, что позволит сэкономить. К тому же для многих вождение автомобиля — это очень приятный процесс, который ни одна поездка на такси не заменит. А потому многие тюменцы любят просто покататься по городу наслаждаясь процессом.