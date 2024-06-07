Задержание террориста на железной дороге в Тюмени попало на видео.

За переговорами террориста с пособниками следили РУ ФСБ России по Тюменской области. Благодаря работе силовиков, задержать одного из преступников удалось до реализации задуманного. Известно, что злоумышленники хотели свести поезд с рельс и опрокинуть его в личных интересах.