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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Задержание террориста на железной дороге в Тюмени попало на видео.

Задержание террориста на железной дороге в Тюмени попало на видео

7 июня 2024, 10:07
Фото: РУФСБ Тюменской области.
Задержание террориста на железной дороге в Тюмени попало на видео.
Тюменца, планировавшего устроить теракт на местном участке железной дороги, задержали сотрудники ФСБ до реализации намеченных планов. Момент проведения операции оперативников попал на камеры.

За переговорами террориста с пособниками следили РУ ФСБ России по Тюменской области. Благодаря работе силовиков, задержать одного из преступников удалось до реализации задуманного. Известно, что злоумышленники хотели свести поезд с рельс и опрокинуть его в личных интересах.

Тюменского террориста задержали на парковке, работа по идентификации других членов группы еще ведется. Задержанного уже отправили в СИЗО, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание террориста на железной дороге в Тюмени попало на видео.
Видео: РУФСБ Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал о подробностях подготовки злоумышленников к террористическому акту.

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